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7年來首次 新州州長減刑、特赦36人

編譯莊瑞萌／綜合報導

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前宣布特赦或減刑，適用對象共36人。他也表示，在他任期內將會宣布更多特赦決定。

據北澤西(North Jersey)報導，在宣布特赦計畫近半年後，墨菲首度針對現在或曾在新澤西服刑共36人赦免或減刑。這次特赦人數為33人、減刑3人，更早之前新澤西則曾啟動審查過程，當中也採納了特赦諮詢委員會的建議。

這次接受特赦的受刑人涉及的罪行，包括持有毒品、竊盜等。所有獲得特赦者，在過去10年以上均未曾在接受司法審判。

特赦並不會消滅刑事定罪的事實，而是官方原諒了受赦者並解除在定罪後對於當事人衍生的附帶後果，但與特赦不同的是，減刑不是對受刑人的行為表示原諒，而是減少他們目前正在服的刑期。

今年6月，墨菲在聖詹姆斯AME教堂(St. James A.M.E. Church)宣布特赦計畫，他當時表示，這項計畫是為了確保司法過程更公平、更親民。隨後他簽署了一項行政命令，讓獲得特赦和減刑的加速審查更為普及。

他說，「我們國家邁向種族正義的過程一波三折，在20世紀期間，黑人和棕色人種在爭取公民權利方面取得了勝利，例如獲得投票權，但同時我們也目睹了新的壓迫體制出現。」

新澤西州憲法賦予州長自行決定特赦和減刑的權利。墨菲這次是在其7年任內首次宣布特赦和減刑。他並表示，未來將有更多此類決定。這次部分獲得特赦的人則包括阿薩德(Shaukat A. Azad)等人。阿薩德在1999年因恐怖威脅被判刑，2003年再度被捕並於2004年因偽造商標被判刑，以及阿奇姆(Abdur Azim)，他是在1986年因竊盜被逮捕並判刑。1990年再被逮捕並於1991年因搶劫被判刑。

至於3名獲得減刑的人全都犯下謀殺案，包括迪雅茲(Myrna Diaz)等人。迪雅茲在2006年被捕，並於2010年被判處有期徒刑40年，其中34年不得假釋。迪雅茲即將被釋放並開始5年的假釋監管。她因毆打男友致死而被判謀殺。

新澤西州 投票 毒品

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