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費城持續推進76人球場新建案 華埠商家反對

編譯陳韻涵／綜合報導
費城華埠商家、居民，在今年已經發動多次抗議，反對費城76人球隊新建球場。(美聯社)
費城華埠商家、居民，在今年已經發動多次抗議，反對費城76人球隊新建球場。(美聯社)

美國職籃(NBA)費城76人隊(Philadelphia 76ers)計畫在費城華埠旁的東市場(East Market)社區，耗資13億元興建可容納1萬8500人的新球場，消息宣布兩年多以來，遭遇華埠居民強烈反抗；費城市政府日前批准一項立法，為推動該計畫舖平道路。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，市議會投票通過一項6000萬元的社區福利協議修正案，該協議旨在資助那些受該計畫影響的社區，且市議員希望球隊能貢獻更多；這項立法讓76人隊能夠進行關鍵的委員會投票，該投票近幾周多次延宕。

投票當天市議會廳的抗議活動非常激烈，華埠社區成員和商家都穿上印有「不要體育場」(No Arena)的紅色T恤。

抗議人士林旭(Xu Lin，音譯)說：「今天在市議會發生的事，是一種恥辱；令人失望，簡直是背叛。」

林旭在第九街和亞區街(Arch Street)經營Bubblefish餐廳，他宣稱體育館會毀了他的生意。

林旭表示，體育館如建成，「我們將無法生存，我有四名家人住在華埠，我們不得不搬家。」

在華埠QT越南三明治商店工作近10年的孫米亞(Mya Son，音譯)表示，她原本可以從年邁的越南裔阿姨和中國叔叔手中接管這家餐廳，但商店所在的街區要蓋76人隊球場，成為她得面對的問題。

反對興建體育場的抗議群眾當天把市政廳擠得水洩不通，支持興建場館的人也發表言論。

76人隊的新球場計畫獲得全國有色人種促進協會(NAACP)費城分會、政治方面極具聲量的「費城建築工會」(Philadelphia Building Trades)、費城及其周邊地區的非裔神職人員(Black Clergy of Philadelphia and Vicinity)，以及其他但並非全數的非裔社群領袖支持。

NAACP費城分會主席凱瑟琳‧希克斯(Catherine Hicks)表示，「這(個計畫)攸關整個城市，而不僅是一個社區、一個種族群體，這可以讓整個費城受益。」

費城 華埠 投票

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