因貪汙下台 費城3民選官員回鍋獲公職

費城 三名因性侵、協助洗錢等腐敗指控而被定罪的前民選官員辛格特里(Willie Singletary)、阿科斯塔(Leslie Acosta)和強森-哈雷爾(Movita Johnson-Harrell)，都已經陸續重獲公職。

根據費城市府薪資紀錄，前交通法庭法官辛格特里2011年因性騷擾而被踢下台，2014年又因罰單問題向聯邦調查局(FBI)撒謊而被定罪，目前卻在市長帕克(Cherelle L. Parker)團隊裡擔任董事總經理辦公室副主任，年薪9萬元。

前州眾議員 阿科斯塔2016年承認在一家低收入心理健康 診所協助洗錢，如今在市府商務廰(Department of Commerce)找到社區外展工作，年薪7萬元。

前州眾議員強森-哈雷爾被控從她創辦的非營利組織收受50萬元後承認盜竊和偽證罪，但她從8月起在警長辦公室擔任公共資訊官員，年薪7萬5000元。

帕克團隊發言人格雷斯(Joe Grace)聲明，阿科斯塔、辛格特里不會直接參與公共資金使用或分配，也不監督任何員工；帕克政府支持人人在社會中獲得第二次機會；但未透露辛格特里或阿科斯塔的職位是否公開求才、以及兩人是否正式申請或提交履歷。

非營利組織Committee of Seventy主任克里斯特拉(Lauren Cristella)表示，市府招募流程需要公開。

三名前民選官員過去十年左右各有醜聞。

前法官辛格特里於2012年遭一名女法院員工指控其在夜班期間展示他手機上的生殖器照片，隨後遭司法行為委員會停職；後在一項針對費城交通法院進行的廣泛聯邦調查中被起訴，他被控為朋友、家人和政治盟友註銷交通罰單。

阿科斯塔曾在公共資助的費希爾(Fairhil)心理健康診所l mental health clinic工作，她2016年承認雖沒有在診所工作卻收受數千元支票，再交給費城任期長久的政治人物後代塔爾塔廖內(Renee Tartaglione)協助洗錢。

至於強森-哈雷爾，2019年被選為賓州眾議院第190選區領導人，就職不到一年，便被控從她創立、協助精神病及遊民等弱勢族群的非營利機構Motivations Education & Consultation Associates挪用50餘萬元，供個人揮霍，被判三個月監禁，外加多年軟禁、假釋和緩刑。