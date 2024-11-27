我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

因貪汙下台 費城3民選官員回鍋獲公職

編譯周芳苑／綜合報導

費城三名因性侵、協助洗錢等腐敗指控而被定罪的前民選官員辛格特里(Willie Singletary)、阿科斯塔(Leslie Acosta)和強森-哈雷爾(Movita Johnson-Harrell)，都已經陸續重獲公職。

根據費城市府薪資紀錄，前交通法庭法官辛格特里2011年因性騷擾而被踢下台，2014年又因罰單問題向聯邦調查局(FBI)撒謊而被定罪，目前卻在市長帕克(Cherelle L. Parker)團隊裡擔任董事總經理辦公室副主任，年薪9萬元。

前州眾議員阿科斯塔2016年承認在一家低收入心理健康診所協助洗錢，如今在市府商務廰(Department of Commerce)找到社區外展工作，年薪7萬元。

前州眾議員強森-哈雷爾被控從她創辦的非營利組織收受50萬元後承認盜竊和偽證罪，但她從8月起在警長辦公室擔任公共資訊官員，年薪7萬5000元。

帕克團隊發言人格雷斯(Joe Grace)聲明，阿科斯塔、辛格特里不會直接參與公共資金使用或分配，也不監督任何員工；帕克政府支持人人在社會中獲得第二次機會；但未透露辛格特里或阿科斯塔的職位是否公開求才、以及兩人是否正式申請或提交履歷。

非營利組織Committee of Seventy主任克里斯特拉(Lauren Cristella)表示，市府招募流程需要公開。

三名前民選官員過去十年左右各有醜聞。

前法官辛格特里於2012年遭一名女法院員工指控其在夜班期間展示他手機上的生殖器照片，隨後遭司法行為委員會停職；後在一項針對費城交通法院進行的廣泛聯邦調查中被起訴，他被控為朋友、家人和政治盟友註銷交通罰單。

阿科斯塔曾在公共資助的費希爾(Fairhil)心理健康診所l mental health clinic工作，她2016年承認雖沒有在診所工作卻收受數千元支票，再交給費城任期長久的政治人物後代塔爾塔廖內(Renee Tartaglione)協助洗錢。

至於強森-哈雷爾，2019年被選為賓州眾議院第190選區領導人，就職不到一年，便被控從她創立、協助精神病及遊民等弱勢族群的非營利機構Motivations Education & Consultation Associates挪用50餘萬元，供個人揮霍，被判三個月監禁，外加多年軟禁、假釋和緩刑。

費城 眾議員 心理健康

上一則

司法部：喬州亞城富頓郡監獄侵犯人權

下一則

伊州前議長貪腐開審 華埠成焦點

延伸閱讀

彌補赤字 芝加哥擬漲35％酒類飲品銷售稅 業者反彈

彌補赤字 芝加哥擬漲35％酒類飲品銷售稅 業者反彈
芝加哥50區長投票 全數否決市長增房地產稅

芝加哥50區長投票 全數否決市長增房地產稅
NBA／75歲波波維奇缺陣 馬刺透露是中風：已展開復健

NBA／75歲波波維奇缺陣 馬刺透露是中風：已展開復健
反對芝市長增地稅 19區長要求開特別會議

反對芝市長增地稅 19區長要求開特別會議

熱門新聞

隨著網購成為趨勢，包裹失竊情形也不斷增長。(pexels)

網購旺季來臨 包裹失竊最多城市、快遞公司排名出爐

2024-11-22 09:43
華府地區的聯邦政府員工超過37萬名，川普上台後計畫大舉裁員的聲明，多少影響員工心情。(特派員黃惠玲／攝影)

川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

2024-11-20 12:08
密西根，一頭鹿躍到公路上。示意圖。美聯社

寒冬打獵 3密西根男子心臟驟停死亡

2024-11-21 15:32
新州有包括普林斯頓大學等多所名校。(普林斯頓大學臉書)

工作機會少 生活成本高 新州人才紛紛逃離

2024-11-20 17:00
預定重啟的賓州三哩島（Three Mile Island）核電廠。（路透）

賓州三哩島核電廠將重啟 1979核災事故居民心有餘悸

2024-11-24 09:54
國家氣象局預測，芝加哥地區今年入冬後的第一場雪將在20日晚間到21日清晨降下。(本報檔案照片)

初雪報到 氣象預測芝城今晚迎入冬第一場雪

2024-11-20 08:58

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝