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網站調查 想投資房產 避免到這幾個城市

特派員黃惠玲／綜合報導
基礎設施及公共衛生帶來的問題，使得密州佛林特的房產購買風險更高。(佛林特市官網截圖)
基礎設施及公共衛生帶來的問題，使得密州佛林特的房產購買風險更高。(佛林特市官網截圖)

擁有房產是許多美國人的夢想，但有些城市似乎比其他城市更不適合投資。根據財經網站GoBankingRates調查，房產經紀人列出他們心目中未來五年內最不適合購買房產的城市，其中包括東岸新澤西州大西洋城、麻州春田市、紐約州羅徹斯特(Rochester)，以及中西部的俄亥俄州揚格城(Youngtown)、印第安納州蓋瑞(Gary)、密西根州佛林特(Flint)。

以下為這些城市名列不適合投資房產的原因。

新州大西洋城：根據Proactive房產管理公司負責人李維拉(Daniel Rivera)表示，過去十年來，由於缺乏就業機會及經濟衰退，大西洋城的人口急遽減少，這導致了當地住房供應過剩及房產價值下降。他說，人口長期減少的城市，是有意購置房產者的一大警惕。

麻州春田市：房產經紀Big Ben執行長強森(Ben Johnson)表示，位於波士頓西南90哩處的春田市，已經陷入經濟困境，犯罪率居高不下且就業增長緩慢。他說，當地人口增長後繼無力，整個社區都被老舊基礎設施及資金不足的公共服務所占據。強森說，當地房產漲幅沒有達到全國平均水平。「投資春田房產，存在巨大風險。」

紐約州羅徹斯特市：強森分析，該市的經濟長期處在轉型階段，原因是過去推動該市發展的大多數行業，不是縮小規模就是全部搬走，此外，當地高昂的房地產稅及水電費用，也讓人對該地區望而卻步，該市人口持續下降，空置房產也隨著增加。正因羅市的房地產市場吸引的新投資少，對於想要追求房產升值的房地產投資來說，並非明智選擇。

俄州揚格城：房產市場專家戴維斯(Samuel Davis)說，俄州揚格城正遭受「嚴重經濟困境」，當地人口銳減及高失業率就是證明。自從2010年以來，揚格城人口至少縮水了20％，根據聯邦人口普查局的數據，當第2022年的房屋空置率高達 12.4%，大量空置及破舊的房地產，對房價產生不良影響。

印州蓋瑞：戴維斯說，「麥克傑克森五兄弟」的故鄉蓋瑞，是另一個在經濟問題及人口下降中掙扎的城市。蓋瑞在鋼鐵製造鼎盛時期遺留下來的污染及廢棄產業問題仍在延續，而當地犯罪率也在全美名列前茅。人口普查數據顯示，2022年蓋瑞貧困率為44.7%，2010到2020年間，當地人口減少了22.3%。以上情況都造成不利購買房產的環境。

密州佛林特：戴維斯表示，2014年該市的飲水危機對該市的房地產市場帶來毀滅性的打擊。當地房產價值的下跌讓這座城市復甦緩慢，很多居民都因此搬離了該市。基礎設施及公共衛生帶來的問題，使得佛林特的房產購買風險更高，人口普查數據指出，該市過去幾年的貧困率，一直徘徊在35.4％的水平。

投資 房地產 俄亥俄州

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