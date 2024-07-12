華人醫療服務中心成功舉辦2024年華人健康日活動

巴拿巴醫療集團下屬的華人 醫療服務中心（Center for Asian Health）日前在位於李文斯頓的巴拿巴門診醫療中心，成功舉辦了又一次華人健康日活動。當天活動内容豐富、現場氣氛熱烈，吸引了200多人到場參加。本次活動的主題是“醫療保健領域的創新”，活動内容包括：9場健康講座、10項免費健康檢查和健康知識普及、14種專業的醫生咨詢、預約門診、免費椅子瑜伽課等。本次舉辦的華人健康日活動深受參與者歡迎，大家都紛紛感謝組織活動的華人醫療服務中心和參與活動的醫生和其他醫療工作者以及義工們的辛勤付出。

當天的健康講座包括：醫學創新和數字革命、帕金森症與亞裔 參加醫學研究的必要、如何使用病人入口網站和遠程醫療、年檢的重要性、乳癌之外的其他女性癌症 、男性健康、心理治療的創新方法、治療心臟病 的尖端技術、控制糖尿病的最新工具等。這些講座從各方面介紹了目前醫療領域的最新發展，講座内容深入淺出，深受參加者好評。

華人醫療服務中心以及巴拿巴醫院的員工以及義工們還為社區提供了以下免費檢查和健康知識普及：平衡檢測 、血壓檢測、足部骨密度檢查、腸癌篩檢、腦震蕩檢查、防治糖尿病教育、血糖監測、乙和丙型肝炎篩檢、肺功能檢測、病人入口網站協助等。另外還有包括針灸、心臟科、牙科、急診科、耳鼻喉科、内科、心理健康、神經外科、眼科、兒科驗光、泌尿科、足科、胸肺科、婦產科等專科的醫生，為活動參加者們提供了面對面咨詢服務，並免費解答了一些健康問題。此外，華人醫療服務中心還在現場為活動參加者預約了門診。填寫活動評估表的參加者們還有機會參加抽獎，獲得包括按摩器、血壓計、按摩禮券等多項獎品。

以上健康活動結束後，主辦者還專門組織了十多位醫生和其他醫療工作者為有興趣步入醫療職業的學生和學生家長們分享經驗，在一小時内輪流為聽衆介紹自己的職業歷程和感受。參加者均表示這是一個難得的機會，受益匪淺。

此次活動主辦方華人醫療服務中心表示，非常高興能夠為華人社區舉辦這樣的大型健康活動，也非常高興看到華人健康日活動深受華人社區的歡迎。中美文化與習俗的不同、語言差異造成的不便、不熟悉醫療就醫程序等問題，成爲在美華人求醫路上的障礙。華人醫療服務中心自2013年成立以來，一直致力於為周邊亞裔社區尤其是華人社區提供優質的、符合文化與語言需求的醫療服務。希望民衆明年繼續支持和參加華人健康日活動，讓它成爲建設健康華人社區的重要基石。

歡迎致電華人醫療服務中心預約門診。電話：973-261-9077；地址：222 Columbia Turnpike, Florham Park, NJ 07932