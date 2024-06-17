新州薩郡擬對公園加拿大雁安樂死 保育人士抗議

新澤西州薩默塞特郡(Somerset County)居民自發組織了拯救自由公園大雁的群組，希望阻止安樂死計畫。(拯救自由公園大雁臉書)

新澤西州 薩默塞特郡(Somerset County)因受不了州立自由公園(Liberty Park)裡5、60隻加拿大 雁，計畫在六、七月間由聯邦官員對其施以安樂死，不過此舉引發保育人士抗議；官員回應稱，已經採取各式方案解決但都未奏效。

動物維權人士揚言繼續為救雁而奮鬥；他們認主張大雁無害，也不會打擾人。

然而，公園所屬的皮帕克和格萊斯頓鎮(Peapack & Gladstone)鎮長科里利亞諾(Mark Corigliano)稱，這些雁騷擾遊客，損壞公園和附近物產，撲殺雁群是專家的建議。

該區官員今年3月份與農業部 簽署了金額8754元合約，包括可能藉助氣體讓雁安樂死以解決雁害。

科里利亞諾說，6月底至7月中旬，大雁將進入換毛季無法飛翔，屆時將實施安樂死。

科里利亞諾稱，專家建議1畝土地適合飼養4到6隻雁，目前數量多達60隻，已經造成問題。去年夏季以來，數十隻雁造嚴重破壞環境，帶來健康和安全問題，大量糞便污染水源、對人們懷有敵意，而且鄰近房屋和地產被損壞、草坪被毀壞。

居民布勞恩(Jackie Braun)在Change.org 上發起請願反對殺雁， 已獲5500多人支持；她在當地居住 18 年，無論散步、慢跑，從未被雁襲擊。幾乎可撫摸牠們，她說，大雁溫順友好。

布萊恩曾在一次會議上向鎮長表示，如果問題是糞便，有一個約10名志工的小組會清理，不過該提議遭拒。

科里利亞諾說，官員三度使用Flock Free驅鳥劑，但雁被趕走後又回來。

區方還聘請無人機操作員兩度到公園趕雁，隔天全部返回，另有人提議重新安置雁群也失敗。

居民布萊恩說，她所屬的志工小組參加許多會議、寫了無數信件和電郵、撥打無數電話試圖拯救雁，與動物保護聯盟(Animal Protection League)合作，該聯盟說公園池塘景觀設計不正確。願意付費協助重整，也被鎮長拒絕，