全球城市指數榜 波城、華府排前15

經濟預測機構牛津經濟研究院(Oxford Economics)公布最新「全球城市指數」(Global Cities Index)排行榜，全球1000個城市中，美國的紐約市摘冠。美國西岸的聖荷西 (3)、西雅圖(6)、洛杉磯(7)、舊金山(8)，則都擠入前十名。

其他入榜的美國東部及中西部城市還包括波士頓、華府 、芝加哥各排名11、13、29。賓州費城 在美國城市中排名相對落後。但研究團隊稱，費城排在33位算不錯成績。

牛津經濟研究院說，全球城市指數是對全球1000個最大城市的全面評估；城市服務部主任布里頓(Mark Britton)稱，排行榜旨在提供評估這些城市優劣勢的一致性框架，讓相關組織和政策制定者明智決策。

排行榜有五大評估依據，包括經濟、人力資本、生活品質、環境和治理，各類別又進一步細分，好比說，生活品質的評估重點包括預期壽命、人均收入以及娛樂和文化場所。

分項評估後再整併為加權平均值，側重經濟因素，最終算出各城市綜合得分，據以排名。

研究發現，費城有許多優勢，約5450億元的龐大生產總值(GDP)、大學數量以及平均每人收入相對高(約8萬7300元)都是亮點；然而，經濟多元化較差、收入平等度較低、自然災害較多是劣勢。

以細項計，費城的經濟表現最佳，全球排名18 。

牛津經濟研究院分析，費城產業結構的多元化不及其他頂級城市，但經濟穩定性表現良好，關鍵行業讓全市 GDP穩定成長。

費城生活品質排名250 ，但優於冠軍城市紐約的生活品質(排名278 )；住房可負擔、擁有大量娛樂和文化設施都有所幫助。

費城的經濟不平等相對嚴重，每人平均收入不錯，但許多人收入低；此外，預期壽命排名落在後半段。

費城環境類別表現最差，排名 355，歸因於擁有影響空氣品質的工業，相對容易發生自然災害、易受溫度異常影響。

排名前50的城市多位於北美。紐約位居榜首，從很多層面看是世界經濟首都，是金融、科技、廣告、媒體和時尚全球中心。

就連費城排名也和紐約相關；費城位於紐約和華府之間，易於進入其他主要市場，得分隨之提高。

全球排行前五名除了榜首紐約，其他依序是倫敦、聖荷西、東京和巴黎。