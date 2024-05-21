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2020到2023年 費城續居全美第6大城

編譯廖振堯／綜合報導

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)本周新公布的數據顯示，雖然費城在新冠疫情大流行期間人口下降，但仍然維持在全美人口第六高的城市；不過如果趨勢持續下去，德州第二大城聖安東尼奧(San Antonio)的人口未來幾年可能超過費城。

美聯社報導，數據顯示2020年4月至2023年7月期間費城人口減少3.3%(約5萬3千人)，該市總人口降至約155萬542人。費城並不是唯一人口減少的主要城市，幾乎所有東北部和中西部的主要城市都流失人口，如紐約市在疫情高峰期人口下降6.2%，波士頓、巴爾的摩的下降速度也超過費城；一些西岸城市的人口萎縮幅度也超過費城，如加州聖荷西和出現7.4%降幅的舊金山。

另一方面，全國十大城市中有五市人口增加，大部分位於南部和西南部。聖安東尼奧市同期的人口增幅是美國所有城市最高，去年增加了約2萬2千名居民，人口普查局估計該市人口目前為149萬5295人，比費城人口僅少約5萬5千人。

人口普查局統計員德爾貝(Crystal Delbé)表示不管是城市數量還是增長百分比，都顯著推動南方地區2023年人口成長，成長最快的15個城市中便有13個位於南方，僅德州就有8個。

人口普查局數據顯示截至2023年7月1日，紐約市仍是美國最大的城市，人口近830萬人遙遙領先，其次是加州洛杉磯，人口近400萬人。

接下來是伊利諾州芝加哥的270萬人、德州休士頓的230萬人、亞利桑納州鳳凰城的170萬人、賓州費城的160萬人、聖安東尼奧的150萬人、加州聖地牙哥的140萬人、達拉斯的130萬人、佛州傑克遜維爾的98萬6千人、奧斯汀的98萬人、德州沃斯堡的97萬8千人、加州聖荷西的97萬人、俄亥俄州哥倫布的91萬3千人、北卡州夏洛特的91萬1千人。

費城 人口普查 加州

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