40年前被寄養家庭強暴 新州婦獲州府賠675萬元

新澤西州 一婦女近40年前在寄養家庭被強暴，後控告新州 州府疏忽、魯莽而無恥，其代表律師6日稱，原告獲675萬元和解金。

原告JT的律師透露，新州政府得以避免原訂下個月在密德薩克斯郡(Middlesex County)展開的審判。

新州先前被另一婦女提出類似控告，3月敗訴。

新州州長墨菲(Phil Murphy)2019年簽署法案，擴大性侵受害者控告施虐者及其公共和非營利實體雇主的時效，兩名受害者因此挺身而出。

根據 2020 年提起的訴訟，JT於1963 年一出生便進入寄養系統，在好幾個寄養家庭間被扶養。大約 8 歲時開始遭性侵； 性侵的兩名養父之一薩爾蒙 (Joseph Salmon) 1972 年被捕並認罪。

訴狀稱，新州坐視JT在寄養家庭中遭性虐待，而且寄養處條件非常惡劣，她還被迫目睹眾多養父母對她親兄弟姐妹和寄養兄弟姐妹性虐待。

JT告知社工受虐事件後便從薩爾蒙家中被帶走，但在後來安置過程中遇到困難。

律師事務所Rebenack Aronow Mascolo 代表博南諾 (Matthew Bonanno)稱，675 萬元是新州迄今在性虐案開審前所付最高和解金。

JT住在俄亥俄州 ，受到嚴重身心傷害。

西雅圖律師事務所Pfau Cochran Vertetis Amala 代表納波(Vincent Nappo)表示，JT 受虐前，另兩個孩子向社工抱怨養父在他們身上「撒尿」，那是小孩子描述性行為的常用方式，投訴應被視為重大危險信號，進而調查家庭安全。

新州20多年前曾發生可怕虐待和忽視兒童案件，迫使時任州長麥克格里維 (Jim McGreevey) 斥資數十億元進行兒童福利改革；2003 年年僅七歲的威廉斯(Faheem Williams)慘死，屍體在地下室儲物櫃中被發現，麥格里維最後針對兒童權利組織Children's Rights所提訴訟和解。

2019 年法案實施以來，新州私人、非營利和公共機構已被性虐受害者訴訟淹沒；兒時遭性侵的成人可在年滿55歲前、或者發現情緒和心理傷害與幼時被性虐待聯繫起來7年內提訴。