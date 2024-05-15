我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

建設損害社區 運輸部長：聯邦撥款「縫合」費城華埠

特派員黃惠玲／綜合報導
運輸部長布塔朱吉表示，撥款協助落實費城「縫合華埠」項目。(費城市府官網)
運輸部長布塔朱吉表示，撥款協助落實費城「縫合華埠」項目。(費城市府官網)

聯邦運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，聯邦政府有責任糾正過去在基礎建設方面所犯下的錯誤，尤其這些錯誤損害了地方社區。他並明指費城的「縫合華埠」(The Chinatown Stitch)項目就是其中一例，他說，聯邦決定撥款協助解決這些沉痾。

NBC新聞頻道13日重點介紹了費城的「縫合華埠」(The Chinatown Stitch)項目，這是一項城市設計計畫，旨在將費城華埠的萬安街快速路(Vine St. Expressway)加蓋並增建綠地。

萬安街在1980年代末到1990年初，因為修建快速道路而拆除了一大部分建築，居民、商戶當時被迫遷離，高速路完工後每天超過10萬輛汽車行駛經過，更讓當地居民、遊客的日常生活受到相當大的影響，包括交通事故增加、行人安全問題、交通擁堵、空氣汙染等。造成社區成員流離失所、安全堪憂，同帶來成空氣及噪音汙染。

布塔朱吉表示，基礎設施及交通本應互相連接，但在很多情況下卻反而造成分裂。

費城市府、費城華埠發展公司(PCDC)、賓州交通運輸廳(PennDOT)在去年年底公布重塑萬安街(Vine St.)的設計藍圖，其中把兩個街區間的高速路加蓋獲得最多支持，該項目完工後，將把數十年來被州際高速公路676號分隔成南北兩半的華埠重新連結。

今年3月，費城市府獲得聯邦向「縫合華埠」撥款1.59億元，以重新連接幾十年前，被交通基礎建設切斷的社區。只要將長1.75哩的東西向高速公路覆蓋一部分，讓高速路轉為地下，就可以減緩費城華埠的交通阻塞，並獲得額外地面空間。

有費城華埠教母之稱、長期倡導社區權益的葉梅(Cecilia Moy Yep)說，反抗高速公路建設早在50多年前就已經展開，她自己也曾因此面臨流離失所過。94歲的葉梅說，她住的房子當時被徵收了，然而儘管居民反對，但賓州府將建設公路視為「必要」，這條高速路在1991年竣工，事實證明，該工程對華埠社區造成極大傷害。

費城華埠發展公司(Philadelphia Chinatown Development Corp.)執行董事陳國賢(John Chin)說，2018年到2022年間，穿越這段道路的行人，多達839人遭遇車禍。

布塔朱吉說，費城華埠社區將主導整個方案的規畫，「我們不提供計畫，只提供資金。」他也提到，費城華埠長期以來所受到的傷害尤其讓人觸目驚心，他也期待藉著這次費城華埠的案例，讓更多受到相同景況的社區，受到鼓勵並重新改造。

布塔朱吉特別提到，聯邦運輸部不會支持沒有讓社區成員參與的項目，這也意味著不應跟過去一樣，將項目「強加」給居民。

非營利組織「亞裔聯合會」(Asian American s United)董事帕特爾(Neeta Patel)說，早就應該這樣做了，她也肯定華埠發展公司等組織召開社區公聽會、收集居民反饋。

費城市府表示，如果一切順利，萬安街加蓋工程，最快可望在2027年開始施工。

華埠 費城 賓州

上一則

喬州公校教師再獲加薪2500元 均薪仍比全美低

延伸閱讀

布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」

布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」
人氣爆棚 芝美亞等70多華社齊聚華埠慶亞太裔月

人氣爆棚 芝美亞等70多華社齊聚華埠慶亞太裔月
大費城首屆華人匹克球公開賽圓滿舉行

大費城首屆華人匹克球公開賽圓滿舉行
西南航空營運疏失耽誤3小時以上 可線上求償並獲75元抵用券

西南航空營運疏失耽誤3小時以上 可線上求償並獲75元抵用券

熱門新聞

麥當勞示意圖，非新聞事件照。（美聯社）

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

2024-05-07 21:37
伊州真實身分證的右上方印著帶有白色星星的金色圓圈。(伊州州務卿辦公室提供)

標準身分證1年後無法搭機 伊州務卿：快申請Real ID

2024-05-08 10:04
中餐廳飯後提供的幸運餅，打開都會有一張簽語紙。(pexels)

中餐館簽語餅預言奇蹟 新州男彩票中百萬

2024-05-10 12:45
炒菜機器人解決餐館後廚人力不足的問題。(華楊波提供)

食材價格升 找工壓力大 中餐經營轉型AI求生存

2024-05-09 10:46
FBI警告，在美中國留學生及年輕專業人士成詐騙目標。(FBI臉書)

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

2024-05-10 09:51
下班尖峰時間從芝加哥開車出城，都得經歷漫長的塞車。(特派員黃惠玲／攝影)

全美不適合開車城 第1名在這裡 費城高居第5

2024-05-13 02:15

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益