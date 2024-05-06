賓州學區有師生反猶太 聯邦教育部調查

聯邦教育部民權辦公室收到投訴，指稱賓州中巴克斯西部學區 (Central Bucks West)西語教師阿卜杜勒瓦哈卜(Youssef Abdelwahab)以及穆斯林學生協會(Muslim Student Association)在社群平台Instagram發布反以色列 貼文，正展開調查。

投訴所提到的貼文包括該名教師3月30日指稱以色列對加薩的基督教徒進行種族掃蕩；那個周末，穆斯林學生協會在齋月祈禱文中提到「阿拉！請處置篡奪的猶太 人和奸詐狡滑的猶太復國主義者(Zionists)。」

該學生組織在另一貼文中說耶穌的出生地在復活節遭到轟炸，並附上聲稱2021年拍攝的照片。

投訴還提到其他貼文，指稱該教師和學生組織企圖藉「血祭誹謗」(blood libel，指中世紀基督徒當中盛行許多對猶太人的不實指控)聯合基督徒和穆斯林族群，以對付猶太與以色列族群。

阿卜杜勒瓦哈卜接受採訪時稱，該學生組織已針對「篡奪的猶太人」的內容道歉，還說貼文是不小心發布的，為自己沒有留意而道歉。他解釋，貼文指的是以色列軍隊，而非指所有猶太人。

35歲的阿卜杜勒瓦哈卜在該學區教書五年。這名教師和該學生組織2月以來備受批評；中巴克斯西部學區舉辦一場社團活動鼓勵學生抗議國家給予以色列財政支持，引起學區關注。

幾位家長在3月學校董事會會議上指責阿卜杜勒瓦哈卜對學生洗腦；一封寫給學區的未署名45 頁長信細述該教師的反以色列貼文以及在社群媒體上與學生互動，呼籲解雇他。

中巴克斯學區代理負責人斯坎倫(James Scanlon)說，阿卜杜勒瓦哈卜未違反學區政策，不能因個人信仰而被懲罰。斯坎倫和學校董事會主席上周曾說學區已展開調查。

提出投訴的是下莫蘭學區(Lower Moreland School District)家長霍夫金(Monique Hofkin)，她從中巴克斯學區幾位家長那裡聽到相關指控，許多家長擔心孩子安全。