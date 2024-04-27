消防隊員歧視居民 賓州郡府改善培訓

賓州 德拉瓦郡布萊爾克利夫市(Briarcliffe)消防隊員對郡內居民發出歧視 言論，導致消防隊因此解散，郡政府已設法改進公安部門領導人的訓練。

該消防隊的隊員大言不慚「有色人種搬進來，我就搬走」，殊不知自己所說的話都被錄了下來。此外，還有一名消防志工嘲笑被警察誤殺的8歲女孩畢麗緹(Fanta Bility)。

影片公開後，輿情譁然，消防隊在公眾壓力下自行解散，以平息民憤。德拉瓦郡緊急服務處處長波義斯(Tim Boyce)說，這是該郡「黑暗的一天。」

波義斯主管全郡消防、水災及其他緊急災害救濟業務。為了全郡現在及以後的公共安全領導人，不再陷入類似讓民眾失去「信心」的危機，波義斯請維拉諾瓦大學(Villanova University)專業研究學院，幫忙輔導郡內各消防隊和警察局領導人。

維拉諾瓦大學針對波義斯轄下各消防、警政與急救分隊的領導人，設計了類似在職企業管理管理碩士班的課程，希望在六周之內，「教」會學員相關事務的適當處理方法。

專業研究學院院長帕魯斯(Christine Palus)說，警消人員與社會各界互動時，難免出現緊張局面，警消要有敏銳的感覺，消防隊和警察局的領導人更要激勵同仁，戮力合作，順利達成任務。