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新州42所公立高中 列全美5%最佳

編譯周芳苑／綜合23日電

「美國新聞和世界報導」(U.S. News & World Report)網站23日公佈最新的全美高中排行榜，新澤西州42所公立高中躋身全美最前面5%排名，成了高中水準最高的其中一州。

新州表現一年年進步，今年42所高中排名前5%，去年和前年上榜的高中各有37 所和29 所。

位於林克羅夫特(Lincroft)的高科技高中(High Technology High School)既是新州最佳高中，也是全美最好的STEM學校(科學、技術、工程和數學)，家住蒙茅斯郡(Monmouth County)的學生如果想就讀這所競爭激烈的專科公校，須申請並通過甄選。

排名第二、三的公校依序是位於愛迪生(Edison)的愛迪生學院磁校(Edison Academy Magnet School)、位於伍德布里奇(Woodbridge)的米德爾塞克斯郡聯合健康學校(Middlesex County Academy for Allied Health)。

入榜前十名的新州公校都是專收成績優秀學生的磁校(magnet school)和特殊高中(specialized school)；排名第11的格倫里奇高中(Glen Ridge High School)也是頂尖學校，向當地所有學生開放。「磁校」從聯邦獲額外資金，以實施主題、設計創新課程並強化家庭參與。

根據美國新聞與世界報導，新州超過 42% 的高中在全美排行榜名列前茅，入榜頂尖學校比例在全美排名第三，僅次於麻州(入榜近44%)、康州(入榜43%)；新州整體排名與去年相同。

美國新聞與世界報導的教育執行編輯瓊斯(LaMont Jones) 說，最佳高中排行榜讓家長有一個了解學校學業表現的起點。

新出爐的排行榜是以全美近1萬8000 所公立高中每年所提交數據推估，這些數據包括州數學、閱讀和科學評估分數，以及大學先修課程(Advanced Placement, AP)和國際文憑(International Baccalaureate, IB)考試分數；也將各校弱勢學生(underserved students)的表現、畢業率和課程廣度納入考量。

新州 公校 新澤西州

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