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年底前平均每月多付12元 費城水電費續漲

記者張聲肇／綜合報導

費城公用事業單位指出，到年底平均每戶每月需多付12元水電瓦斯費，包括9月以後水費漲10.46元，瓦斯費漲2元。

賓州公用事業委員會新聞秘書海根-弗瑞德瑞克森(Nils Hagen-Frederiksen)說，近年來公用事業價格浮動最厲害的是能源成本的價格，主要因為天然瓦斯的價格變動激烈，不過2022年達頂峰後漸趨緩。

費城自來水事業處、瓦斯工程局和PECO電力瓦斯公司獲准調整今年的收費標準，9月以後，自來水費提高14%，平均每戶每月水費約為85元；瓦斯費也從9月1日起上調2.3%，每戶每月瓦斯費從93.8元增為95.93元。

PECO發言人史莫爾(Greg Smore)說，今年的電費和瓦斯費將「維持穩定」，電費6月還將調降1.66%，平均每戶每月可少付1.1元。去年12月，用電戶曾享受過平均少付5元的「驚喜。」

PECO是賓州最大電力與瓦斯公司，用電戶有170萬，天然瓦斯用戶有54.5萬，主要在該州東南部。

費城地區許多家庭為每月水電瓦斯等基本支出傷腦筋，有些家庭去年冬天光是暖氣支出每月超過400元。

海根-弗瑞德瑞克森說，能源價格浮動的原因包括用戶需求以及衝擊能源市場的全球因素。

費城自來水事業處每兩年調整水費一次，低收入用戶的水費則每年調整一次。水費單的服務項目包括自來水、下水道和洪水處理，分一般家庭用戶、商業用戶和低收入家庭用戶三種標準收取。

費城 低收入 賓州

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