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費城竊賊偷雪蟹 卡車司機阻止遭襲擊

編譯盧炯燊／綜合19日電

費城19日清晨發生雪蟹搶劫案，一名卡車司機試圖阻止時遭多名竊賊襲擊受傷，幸而傷勢無大礙。

事發於費城東北部Byberry Road 4300 街區，即沃爾瑪附近。清晨5時左右，一名卡車司機正在睡覺，突然聽到卡車遭人偷竊時發出的警報所驚醒。

原來卡車上載有一批價值3萬多元的雪蟹，十多名竊賊正試圖偷竊。司機於是上前阻止，雙方其後發生糾纏，其中兩名竊賊對他施以暴力襲擊。

費城警察局長瑞安 (John Ryan)表示：「卡車司機阻止時遭到兩名男子襲擊，幸而他沒有受重傷，只是受了一些撞擊，這些竊賊隨後逃跑了。」

他又說，相信這是一起有組織的搶案，竊賊共搶走100箱雪蟹，都是當天才包裝運到的。

瑞安說，此案共涉及四輛汽車，包括一輛黑色寶馬，一輛白色雪佛蘭、一輛灰色速霸陸(Subaru)，至於第四輛仍在調查，警方目前正追緝十多名涉案男子。

據悉，去年這個時候的同地點，一輛沒有標記，載有價值20萬元硬幣的拖車遭人盜竊，迄今仍未破案。

瑞安指出，自疫情爆發後，卡車貨物盜竊案持續增加，僅是今年，警方在全費城範圍內共收到53起盜竊案報告。

他建議，當卡車司機遇到搶劫時不要對抗或反擊，因為有可能涉及生命危險，反而向警方報案方為正確。

與此同時，警方呼籲民眾，如果看到有人在街頭或市場的角落，售賣大量來歷不明的雪蟹時，請立即與警方聯繫。

費城 疫情 沃爾瑪

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