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Wawa超商 躍升新州最大便利店 過半居民首選

編譯周芳苑／綜合18日電
Wawa超商躍升為新州最大的便利商店。(wawa臉書)
Wawa超商躍升為新州最大的便利商店。(wawa臉書)

根據孟莫斯大學(Monmouth University)二、三月間進行的最新民調，Wawa 已躍居新州最大便利商店，但是，全美知名的連鎖便利商店7-11 卻在都會區內擁有較多粉絲。

調查顯示，新澤西州一半居民將Wawa視為最喜歡的便利商店，選擇7-11的受訪者佔15%、QuickChek 佔 14%，其他商店合計佔 10%。

Wawa店名源自一個以鵝命名的小鎮，在新州掀起文化風暴；有些新州人甚至以這個店名為紋身刺青，另有些人在店裡遇見真命天子、真命天女並選擇在結緣的店內辦婚禮。

這家連鎖超商一開始因銷售經認證的純淨牛奶而廣受歡迎，之後很快以店內的三明治和咖啡聞名。

Wawa在新州南部地區人氣最旺，當地近 80%居民以該連鎖店為日用品購物商店首選；新州中部也有超過 60% 居民以該連鎖店為首選。

光是2023 年最後兩個月，新州至少新開了五家 Wawa。

不過，新州的帕特森(Paterson)、紐瓦克(Newark)、澤西城(Jersey City)、霍博肯(Hoboken)和新不倫瑞克(New Brunswick)等大城市尚無Wawa進駐。

北澤西更是競相擁抱Wawa，以該便利商店為首選的居民佔31% ，居榜首， 7-11 佔 24%、QuickChek佔19%。

新州居民選擇便利超商存在城鄉差距。在市中心，7-11 排名第一，以該商店為首選的比例達 38%，其次才是 Wawa、佔25%，第三名 QuickChek佔19%；北澤西郊區則以Wawa 居榜首，7-11 墊底。

Wawa在新州的顧客人數居全美之冠；該公司在全美六州有 1000 個據點，新州有近 300 個。

孟莫斯大學民調研究所所長默里 (Patrick Murray) 說， Wawa快速崛起，儘管 7-11 在新州都會區佔一席之地，Wawa似乎正在接管全州。

新州 超商 民調

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