打到失去意識 大西洋城市長夫婦被控虐女

大西洋城民主黨籍市長斯莫及太太，被控虐待女兒。(斯莫臉書)

大西洋縣檢察官辦公室15日稱，大西洋城民主黨 籍市長斯莫(Marty Small Sr.)及妻子多次身心虐待他們16歲的女兒，甚至打到女兒失去意識。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，50歲的斯莫和他47歲的妻子拉奎塔(La'Quetta Small)皆被控二級危害兒童福利(endangering the welfare of a child)及擾亂秩序之單純傷害(disorderly persons simple assault)；斯莫還被控三級恐怖威脅(terroristic threats)和重傷害(aggravated assault)。

調查人員表示，斯莫夫婦2023年12月至2024年1月期間多次在身體和精神方面虐待女兒，斯莫某次用掃帚多次擊打女兒的頭部，導致她失去意識。另一起爭吵事件中，斯莫不斷威脅要傷害他的女兒，將她從樓梯上丟下，或抓住她的頭、將她扔到地上，並將織髮片從她頭上打下來。

官員稱在另起事件中斯莫還多次毆打女兒雙腿，造成瘀傷。

女孩的男友偷偷錄下了女友受傷影片，他表示，女友後來在視訊聊天中向他展示了據稱用來毆打她的彎曲掃帚柄。 他提供了幾張女孩全身受傷的照片，包括「腫脹、抓傷、瘀傷和脫髮」。

這些指控是在大西洋城高中的一次心理健康 培訓日期間曝光的，當時這名少女謹慎地告訴工作人員，她遭受了虐待，並希望見輔導員。

拉奎塔為大西洋城公立高中(Atlantic City Public Schools)學區 的學監(superintendent)表示，拉奎塔多次對女兒的胸部拳打腳踢，留下瘀傷。拉奎塔某次拉著女兒的頭髮、用皮帶打她的肩膀，留下痕跡，據稱還在爭吵中揍了女兒的嘴。

斯莫住處於3月28日被搜查，一家人則在4月1日出席新聞發布會，斯莫表示他「沒有什麼可隱瞞的」，也否認有關他女兒懷孕、妻子毆打女兒卻被兒子拍下過程等謠言。