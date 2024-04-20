新州中校協會扯鈴賽 戴溏恩獲雙冠

第二屆全美扯鈴比賽將於7月19日至21日在新州Sportsplex at Metuchen舉行。（美國扯鈴協會提供）

新澤西 中文學校協會校際扯鈴比賽日前在維德孟華中文學校舉行，維德孟華、普林斯頓、梅山等三所中文學校學生分四組參賽，比賽結果維德孟華與普林斯頓中校分庭抗禮，各獲得兩組冠軍。

會長謝嘉文表示，今年特地邀請美國扯鈴協會(USA Diabolo Association)羅英九(Graham Lo)和嚴康安(Andrew Sun-Yan)，以及來自紐約的扯鈴好手Michael Li, Linda Quach, Archie Ramlogan擔任裁判，並分享經驗。

理事長戴松昌表示，扯鈴比賽提供學生之間技藝交流，而賽後的裁判講評及示範，讓學生更加堅定練習扯鈴，戴松昌同時呼籲扯鈴愛好者報名參加7月20、21日，由美國扯鈴協會與新澤西中文學校協會合辦的第二屆全美扯鈴比賽。

參賽學生的音樂選擇各有特色，動作豐富多變。尤其高年級組的學生們，在創意及難度上，為中低年級的參賽者們提供了極佳的示範。比賽歷時 3 小時，賽後隨即舉行頒獎典禮。

獲得高年級組和雙人組雙冠的戴溏恩，目前就讀高中11年級，八歲開始學扯鈴，是比賽的常勝軍。家長戴崇倫表示，孩子們會在網路上互相切磋，是非常好的運動項目。

比賽的評分標準為難度25%、結構(動作變化)、熟練、優美各占20%、創意10%、時間 5%；五名評審賽後講評，鼓勵學生在展示扯鈴技藝之餘，可以加入豐富的表演技巧，以吸引觀眾，賽後可互相聯絡，以鈴會友。

比賽結果各組前三名依次為：低年級組洪浩緯(Evan Hung)、吳奕潔(Julia Wu)、何在洋(Marius Joa)；中年級組黃唯凡(Lucas Huang)、吳奕臻(Audrey Wu)、第三名施柏丞(Winston Shih)；高年級戴溏恩(Alex Tai)、羅振恩(Brian Lo)、馮樂天(Aiden Fung)；團體組冠軍羅振恩/戴溏恩(Alex Tai)、第二名施柏丞∕黃唯凡、第三名吳奕潔∕吳奕臻。