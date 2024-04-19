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紐瓦克A航站 獲選世界最佳新航站

記者張聲肇／綜合報導

耗資27億元建造的紐瓦克自由國際機場的A航站獲Skytrax評為5星級，成為世界最佳新航站。

2024年Skytrax世界機場獎頒獎典禮17日在德國法朗克福舉行，港口管理局董事長歐圖爾(Kevin O'Toole)與航管處長海特曼(James Heitmann)代表紐瓦克機場前往領獎。

歐圖爾說，獲頒飛機場領域的奧斯卡金像獎，「我們至感興奮，這一切都是港務局員工遠見與努力的成果，也是港務局苦幹實幹精神的最佳體現。」

海特曼指出，最佳航站獎完全是靠平民大眾票選而來，「我為新澤西和本地區感到驕傲。」

Skytrax執行長普雷斯特德(Edward Plaisted)說，本獎項頒發的對象是近18個月內啟用的新機場，評選項目包括機場設施、員工服務、用戶的滿意度。「A航站有此高水準表現，完全配得上世界最佳新航站的美譽，這是很令人欣慰的事。」

Skytrax公司1989年開始營運，1999年起採用「世界航空公司與機場星數評等」制度，為全球航空業豎立全球標準。2023年3月，紐約拉瓜迪亞機場的B航站也獲選為最佳新航站，成為北美洲第一個獲此殊榮的航站。

Skytrax詳細稽核接受評比機場的設施、營運、客服，包括機場的整體表現與第一線服務標準後，評定該授予幾顆星的「總成績。」

慕尼黑國際機場負責A航廈的營運。總經理魏瑟(Lutz Weisser)說，要贏得最佳航站獎，還得通過另一項標準，那就是實際使用機場的旅客給出的評分。

他說，「A航站不僅獲得稽核人員的好評，也深受旅客的愛戴，這表示我們為來往旅客創造了絕佳的旅遊經驗，本團隊能夠提供超出旅客期盼的服務，本人至感榮幸。」

新州州長墨菲也以機場的美觀、一流的設施與良好的服務為榮。

紐瓦克機場 新澤西 奧斯卡

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