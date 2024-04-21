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東北部賭場將洗牌 大西洋賭場受衝擊

編譯潘勛／綜合日電
包括硬石賭場在內的多家大西洋城賭場，擔憂紐約即將開張三家賭場搶走生意。(大西洋城硬石賭場臉書)
包括硬石賭場在內的多家大西洋城賭場，擔憂紐約即將開張三家賭場搶走生意。(大西洋城硬石賭場臉書)

美國東北部地區的賭場業正面臨發展關卡，例如紐約市將新增三家賭場，大西洋城賭場還可能實施禁菸令，網路博奕對實體賭場的利弊，以及非法線上賭博業者造成合法業者業務損失，都是大西洋城賭場業大會公認的業界重大挑戰。

美聯社報導，「東岸博奕大會」(East Coast Gaming Congress)小組成員在「硬石賭場」(Hard Rock casino)討論產業的動蕩，尤其是準備紐約下州三家賭場投入本產業，與會者相信將對該區域的博奕市場帶來衝擊。

紐約現正挑選賭場地址，接下來將回應有意加入營運賭場者的各種提問，最後階段就會公布取得執照名單。

新澤西賭場協會主席吉安南東尼歐(Mark Giannantonio)表示，大西洋城有「兩年的窗口期」，做好準備應付來自北鄰紐約州的新競爭。他表示，新澤西業者普遍看得很清楚，紐約賭場業是個威脅，到時拉攏客戶會變得更吃力，來自其他國家的賭客，也可能會轉去紐約賭博。

吉安南東尼歐說，紐約賭場還會影響賓州東部及康乃狄克州的同業；大西洋城必須改善基礎設施、公共安全、市容整潔，才能迎戰新競爭。

他表示，大西洋城應把街景與美麗的海洋連結，並好好照顧當地遊民，讓遊民離開街頭，不要住在木板路下，而這些都需要投入巨額資金才能解決。

紐約博奕協會主席羅蘭德(Stacey Rowland)表示，即將開幕的賭場可望把目前流往他州的賭資留在該州；有競爭是好事，來自紐約市的競爭更能激勵對手升級。

除了新賭場進駐的壓力外，大西洋城還遭逢賭場員工不斷希望在賭場大廳實施禁菸。員工們一直要求州議會通過法律禁止抽菸，最近更因此提起訴訟，想將容許大西洋城賭場豁免該州室內空氣潔淨法的州法推翻。

吉安南東尼歐說，目前禁止抽菸對大西洋城生意是最大威脅之一。他預測禁菸會導致多達2500個就業機會流失，州稅損失千百萬元；所以他支持妥協提案，就是允許賭桌以外地方仍准許抽菸。

紐約市 新澤西 遊民

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