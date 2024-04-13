新州、賓州6萬婦女 失去Axia醫療服務

提供婦女醫療服務的醫師團體Axia Women's Health，未被納入聯合健康保險網絡內。(Axia Women's Health臉書)

由於與聯合健康保險(UnitedHealthcare) 談判陷入僵局，提供婦女醫療服務的醫師團體Axia Women's Health未被納入聯合健康保險網絡內，導致新澤西州 和賓州有多達6萬名女性，即日起失去Axia婦產科醫生網內服務。兩造代表聲稱談判仍在進行，但雙方立場存在很大分歧。

聯合健康保險發言人劉寧(Spencer Leuning)表示，根據去年接受治療人數，估計2萬名患者受影響，「Axia已是新澤西州和賓州最昂貴的婦產科服務提供者之一，但Axia300名醫生仍要求在未來三年內將報銷費用增加20%。」

Axia則指過去兩年有5萬9000名患者因此僵局失去醫生。Axia新澤西州南部醫療事務副總裁雷伊莎‧奧弗林(Leisa O’Flynn)說，四年來他們吸收成本上漲20%，報銷僅增3%，「這不是長久之計；我們只是要求公平報償。」

已接受Axia醫療20年的47歲患者克里·厄本 (Keri Urban)，怪罪聯合醫療保險 公司讓她「陷入困境」。厄本表示，若她上周按照網外費用支付手術費用，須預付3500元。她有複雜病史，曾經歷10次流產，她要求繼續以網絡費率保留Axia服務；目前被告知可能需要長達30天審查。

據聯合健康保險官網消息，懷孕女性和「新診斷或癌症 復發患者或目前正積極接受癌症治療的患者」，可暫時維持既有保險範圍。官網指稱，「我們了解當醫生不再參與我們網絡，會員深受影響。但醫療保健費用不斷上漲對家庭預算造成壓力，人們更難負擔醫療費。我們的會員依靠我們為他們提供高品質且價格實惠的護理服務。」

奧弗林表示，聯合醫療保險對想繼續接受Axia醫療服務的患者制定繁重且令人困惑的審查程序，許多針對懷孕患者的批准不完備，導致不必要的壓力和焦慮，需要更多澄清；「作為醫生，我知道患者在整個懷孕或護理過程獲得全面護理有多重要，聯合醫療保險公司讓患者面臨行政挑戰，令人擔心。