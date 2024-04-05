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新州父寫遺書錄影道歉後 燒死9歲兒

編譯尤寶琪／綜合報導

新澤西州一名父親在3月28日先寫下遺書並錄製了一段影片，為自己的行為道歉，隨後放火燒死自己九歲的兒子。

根據新州當局，43歲的瑞維拉(Manuel Rivera)在3月28日晚上，駕車帶著兒子到塞勒維爾戰爭紀念高中(Sayreville War Memorial High School)，然後點火焚燒車輛，年僅九歲的兒子因此死亡。瑞維拉隨後被指控包括謀殺、嚴重縱火和其他等罪名。

根據受害者家人稱，男孩是該區伍德魯威爾遜小學(Woodrow Wilson Elementary School)的學生。

當局指出，瑞維拉和妻子婚姻遇到問題，兩人3月28日在位於塞爾維爾鎮(Sayreville)的家中發生爭吵後，瑞維拉開車帶走他們的兒子。

法院文件提到，由監視器畫面顯示，瑞維拉在當晚10時45分左右，點火燃燒車輛，然後自己下了車；警察抵達現場時，瑞維拉就站在澆了汽油而燃燒的車輛旁；瑞維拉全身燒傷，喉嚨有撕裂傷。

瑞維拉的繼女曾打911報警，稱繼父帶著九歲的弟弟離家，並威脅要殺死自己和孩子；她提供了瑞維拉車輛描述，經比對與警方在火災現場找到的車輛相符。

瑞維拉妻子收到丈夫傳的一段影片及遺書。根據證詞，瑞維拉在影片中像妻子道歉，並告訴妻子「來世再見」。

檢察官辦公室發言人表示，瑞維拉仍在醫院接受治療；瑞維拉同時還面臨害兒童福利和褻瀆人體遺骸等控罪。

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