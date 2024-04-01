職棒賽季啟動 費城市民銀行球場慶20年

費城市民銀行球場迎接20周年，推出系列經點美食。(球場臉書截圖)

職棒大聯盟(MLB)費城 人隊(Phillies)2024年賽季，28日在市民銀行球場(Citizens Bank Park)揭幕，配合這座球場今年迎接20周年，費城人隊也在球場推出了多樣費城經典美食，包括Primo Hoagie三明治、經典的Schwarburger、以及「Always Sunny」威士忌等。

費城人隊行政總廚馮妮·內格龍(Vonnie Negron)表示，非常期待球員紀念凱爾·施瓦伯格(Kyle Schwarber)全壘打的Schwarburger漢堡回歸，只是現在這個2.0新版本沒有之前的洋蔥圈和煙燻BBQ牛肉，也相當期待看到Bull's Barbecue的回歸。

球場的酒吧將提供前大聯盟球員邁克康斯坦佐(Mike Costanzo)的Briganti Wines，以及影集「生活大爆炸」(The Big Bang Theory)男星羅伯麥克爾海尼(Rob McElhenney)、格倫豪頓(Glenn Howerton)和查理戴(Charlie Day)的Four Walls Irish American威士忌。此外，還有Casamigos龍舌蘭酒和Kona Big Wave，酒類選擇更多。

各式餐點包括知名比薩店Manco & Manco Pizza、馬薩拉芝士條供應商Big Mozz、Pass & Stow酒吧和1883漢堡店。

其他還包括在PJ Whelihan's的無骨水牛翅和薯條、在Pass & Stow的Liscio's Bakery辣芥末啤酒燉洋蔥的香腸三明治、Greens & Grains的植物蛋白水牛辣雞肉三明治、在Coca-Cola Corner的棉花糖圓餅冰淇淋，以及Schwarburger 2.0經典漢堡。

費城人隊還將舉辦壁畫設計大賽，邀請當地的藝術家來構思球場未來的樣子。新澤西州 南部當地藝術家布斯塔曼特(Jose Bustamante) 的創作中以兩個穿著費城人隊服裝的小孩，來呈現費城人隊球迷的活力，在阿什本巷(Ashburn Alley) 展出。

今年賽季將有超過40個活動，像是在8 月13日將舉辦哈利波特 之夜，將送出費城人隊主題的霍格沃茨學院圍巾，9月9日將舉行的費城匹克球之夜，也會送出費城人隊主題的球拍。