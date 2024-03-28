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遭海浪沖毀 澤西海岸十字碼頭憂安全續關閉

記者張聲肇／綜合報導
考慮安全性，新澤西州十字海岸繼續關閉。(Ocean Grove營地會議協會官網)
考慮安全性，新澤西州十字海岸繼續關閉。(Ocean Grove營地會議協會官網)

新澤西州孟莫斯郡海神鎮Ocean Grove海岸耗資200萬建造完成的十字形碼頭，經檢查發現，已遭海浪沖擊而損壞，為了安全起見將繼續關閉。

碼頭竣工八個月後，去年12月中，因結構有安全疑慮而關閉，最近經潛水人員下水仔細檢查，發現88個新裝設的樁子，有三根被海水沖壞，時間約在10和12月之間。

負責工程安全的Ocean Grove營地會議協會(Ocean Grove Camp Meeting Association)日前在網站上表示，雖然沒再發現新的損壞情況，為確保安全，碼頭將繼續關閉，待確定損壞原因再決定下一步。

協會發言人日前告訴新澤西先進媒體，上述立場，到現在維持不變。

對民眾開放的碼頭，設計成基督教的十字形，當初就有人批評「注入太多宗教元素。」500呎長的碼頭及土地，都是營地協會所有。

麥克拉倫工程公司的潛水員2月15日下水檢查損壞程度。為確定原因，該公司也從碼頭設計及建造檔案調查，看看是否有「人謀不臧」的可能。

協會說，麥克拉倫公司調查完畢後，會公布結果。

麥克拉倫是全國知名的工程公司，客戶包括泰勒絲和滾石樂團，主要工作為替他們檢查巡迴表演場地，好幾個廣為人知的大型建築也是其客戶。

Ocean Grove 人口約3000，本身不屬於任何城鎮，因擁有150年前衛理教會建造的旅遊海灘，和地理相近的蒙茂斯郡及海神鎮簽署了獨一無二的行政畫分協議。

海神鎮官員說，Ocean Grove營地會議協會自己出錢，請麥克拉倫公司檢討碼頭的工程及安全。

該鎮居民在碼頭竣工開放之前，就對十字型的設計表示不滿。當地人基於宗教傳統，不准外人於周日早上到碼頭步道遊憩，更招致反對與抗議。

新州行政法院預定4月17日連續五天舉行公聽會，讓附近居民表達對關閉沙灘的看法。

新州環保廳已經下令營地協會不得以鐵鍊及路障堵住蒙茂斯郡的海岸棧道，若再抗命，將每天罰款2.5萬元。

新澤西州 新州 泰勒絲

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