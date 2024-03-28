我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

環境優美 服務至上 金色年華老人中心是您溫暖的家

新澤西訊

位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，以服務社區16年。中心設施不斷完善，更新設施，在社區中有口皆碑，成為行業中的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還配有會說中文的醫護人員和中文工作人員每天為大家熱心服務，排憂解難讓不會英文的老年朋友省去煩惱。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築以嶄新的面貌呈現給大家。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

金色年華的貼心服務為老人們提供一切所需的服務：如每週去超市購物、上門慰問活動，為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲、以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。大家在中心里歡聲笑語，來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您。讓生活的每一天都更精彩！

新州

上一則

大谷翔平11樓壁畫高掛小東京 藝術家封洛杉磯之光

下一則

大華府社區健康服務中心 4月推出失智系列講座

熱門新聞

26日開獎的兆彩，由新州一名幸運者一票獨得11億多彩金。(美聯社)

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

2024-03-27 13:49
11歲芝加哥男童傑登·帕金斯(Jayden Perkins)為了保護懷孕母親免受前男友攻擊而遭刺死。(截取自ABC 7 YouTube)

為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

2024-03-21 16:34
為幼稚園到高中生提供免費早、午餐，名列伊州選民最支持的經費撥款計畫。(pexels)

向無證耆老發醫療白卡 伊州選民強烈反對

2024-03-25 11:22
美國伊利諾伊州於當地時間27日驚傳持械刺人案，造成4人身亡、5人受傷，凶嫌已遭當局逮捕，目前尚未釐清犯案動機。（美聯社）

伊利諾州驚傳男子持刀刺人 4人身亡、5人受傷 凶嫌遭逮捕

2024-03-27 20:19
猶他大學女籃隊教練羅伯茨表示，該隊成為一連串種族仇恨犯罪的目標。(美聯社)

猶大女籃校隊出賽遭辱罵「黑鬼」 教練急換旅館

2024-03-26 23:09
白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)

捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

2024-03-20 22:03

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅