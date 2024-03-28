環境優美 服務至上 金色年華老人中心是您溫暖的家

位於新州 中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，以服務社區16年。中心設施不斷完善，更新設施，在社區中有口皆碑，成為行業中的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還配有會說中文的醫護人員和中文工作人員每天為大家熱心服務，排憂解難讓不會英文的老年朋友省去煩惱。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築以嶄新的面貌呈現給大家。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

金色年華的貼心服務為老人們提供一切所需的服務：如每週去超市購物、上門慰問活動，為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲、以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。大家在中心里歡聲笑語，來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您。讓生活的每一天都更精彩！