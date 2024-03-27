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費城中華公所2024龍年春宴 中西貴賓齊聚 春意盎然

費城訊／圖文：彭林
舞獅采青儀式。右4-7為林興、陳姿、李光章、麥鵬。
舞獅采青儀式。右4-7為林興、陳姿、李光章、麥鵬。

費城中華公所春節聯歡會於3月20日在華埠東方明珠酒樓舉行。台北駐紐約經濟文化辦事處處長李光章及祝賀團、賓州參議員Nikil Saval、賓州眾議員Tarik Khan、費城警局檢查長Rochelle Bilal、市議員Mark Squilla和費城第六警局官員及費城各大社團僑領等中西貴賓500多人出席活動，場面熱鬧非凡。

春宴在醒獅採青的鑼鼓聲中拉開序幕。中華公所董事長林興和麥鵬分別致辭，為來賓送上新春祝福。他們表示，中華公所長期以來積極參與社區公益活動，服務僑胞，並融入主流社會，提升華人地位，在各個方面所取得的成就得到了各社團以及各界人士的大力支持，將繼續團結社團，為僑胞社區服務。

李光章表示，費城與紐約相距數百公里，但經文處與費城僑胞的情誼是零距離。費城是美國憲法的誕生地，代表著民主自由的立國精神。他贊揚中華公所是一個歷史悠久，具有中華優良傳統的僑團，長期堅持自由、民主、法治、人權的核心價值，對此表示由衷感謝。隨著疫情的結束，費城華埠恢復了往日的繁榮，期許繼續秉持優良傳統，將會務發揚光大。

總顧問陳姿致辭表示，在此普天同慶的時刻，各位嘉賓的光臨，體現了各僑社聯合團結的互助精神，彰顯了社區欣欣向榮的良好氣象及炎黃子孫血濃於水、互愛關心的傳統美德。今後定會帶領會員，為僑胞排憂解難，盡心盡力將會務做得有聲有色，為僑社安定繁榮而努力。她同時感謝了紐約經文處在費城中華公所去年遭受火災波及受損後，慷慨贊助修復資金，令公所面貌如今煥然一新。

隨後，賓州州長亞裔委員會主席陳威宣讀了賓州州長賀函，東北區發展會執行董事長蕭起津帶來了費城市議會賀信，肯定了中華公所在賓州經濟和文化等方面的突出貢獻。Nikil Saval、Tarik Khan、Rochelle Bilal、Mark Squilla、費城安良工商會會長徐福群、費城華埠發展會執行主任陳國賢、賓州衛生廳亞太裔衛生平權委員會委員孫一等先後向來賓致以春節問候。協勝外交專員馬駿介紹了當晚出席宴會的西賓。

與此同時，中華公所辦春宴不忘公益，分別向李曦武林協會，中華公所中文學校，開心、喜悅、歡樂、CoCo快樂、富貴、彩虹、快樂舞隊贈送贊助紅包。各舞隊表演了精彩的集體舞，為晚會增添了歡樂氣氛。宴會由張善星、朱秀瓊、劉榮任擔任主持人。

與費城傳統僑社僑領向嘉賓敬酒。
與費城傳統僑社僑領向嘉賓敬酒。

費城 賓州 華埠 亞裔 眾議員

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