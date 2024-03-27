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費城福建同鄉聯合會成立25週年慶典暨第12屆新屆職員就職典禮

費城訊／圖文：彭林
印鑒交接儀式。右3-8為：林錦水、盧統雲、鄭麟、潘炎、張天晨、游誠耀
印鑒交接儀式。右3-8為：林錦水、盧統雲、鄭麟、潘炎、張天晨、游誠耀

3月18日晚，費城福建同鄉聯合會（下簡稱「聯合會」）在華達大酒樓舉辦成立25週年慶典暨第12屆新屆職員就職典禮。中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱、領事向裕韜、崔心儀出席，賓州費城政府政要代表、華裔僑團僑領等600多人齊聚一堂，共同見證聯合會的輝煌盛事。

宴會在中美兩國國歌聲中拉開帷幕，象征著吉祥如意的舞獅采青儀式後，在潘焱監誓下，聯合會全體會員宣誓就職，並進行了印鑒交接。

卸任主席張天晨致辭，他表示，感恩過往的25年，在歷任主席及全體會員們的辛勤付出及共同努力下，同舟共濟，為聯合會的發展奠定了堅實穩定的基礎。會員們為僑胞爭取合法權益，造福廣大旅美鄉親，積極弘揚中華傳統文化，取得了令人矚目的成就。回顧過往，豪情滿懷；展望未來，信心百倍，冀望在新一屆領導團隊的帶領下，開啟更加美好的未來。

新任主席鄭麟致歡迎辭表示，聯合會走過的25個春秋，見證了曆任主席高瞻遠矚，嘔心瀝血，帶領聯合會走進與時俱進的征程。今年有幸得到各位鄉親的信任與支持，榮任第12屆主席，為能夠服務鄉親而深感榮幸，同時也是一份責任和擔當。未來任重道遠，將不忘初心，逐夢前行，在新的起點上揚帆起航，奔向更加美好璀璨的明天。

賓州中國和平統一促進會會長王建明向嘉賓們送上新春祝福，他表示，龍代表著幸福與吉祥，力量和勇氣，是中國人生活歷久彌新的象征。聯合會竭力為鄉親謀福祉，為華人社區謀團結促和諧，25年風雨兼程，雖歷經困境，但始終沒有停止前進的步伐。聯合會新一屆領導班子年輕化，以全新的面貌，令人耳目一新的呈現在大家面前，祝願百尺竿頭更上一層樓。

潘焱代表紐約總領館向費城僑胞拜晚年，創會主席盧代仁、名譽主席陳姿、大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長黃偉星、賓州福建商會會長陳展遠、美東深圳總商會會長梁鴻生、長樂公會議長林世鋒、賓州州長亞裔委員會主席陳威、賓州政府衛生廳亞太裔衛生平權委員會委員孫一等先後致辭，讚揚聯合會支持家鄉建設，發揮僑智、凝聚僑力，推動中美兩國經貿交流與合作，冀望攜手同心，進一步將會務發揚光大。

第一常務副會長林錦水宣讀了福州市長樂區僑辦、人大、政協、海外聯誼會等的賀電。議長盧統雲致答謝辭，祝福嘉賓福隨時至、財並日臻、精神康泰、闔家幸福。聯合會向張天晨、游誠耀、李春生等頒發了「熱心公益獎」。

文藝演出精彩不斷，有女生獨唱、京劇演唱、太極拳、集體舞表演等，抽獎環節的豐富獎品帶動了全場高潮。嘉賓們開懷暢飲，共同暢想新年美好生活。

費城福建同鄉聯合會會員合影
費城福建同鄉聯合會會員合影

賓州 費城 華人 亞裔 華裔

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