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打擊肯辛頓毒品氾濫 費城議會強制商店宵禁

編譯周芳苑／綜合報導
費城肯辛頓區街道，處處可見吸毒者。(截自StreetRecord News youtube頻道)
費城肯辛頓區街道，處處可見吸毒者。(截自StreetRecord News youtube頻道)

被稱為「僵屍之地」(Zombieland)的費城肯辛頓(Kensington)，處處可見吸毐者；為求整頓這片毒品重災區，費城市議會21日通過法案，強制該地區中心約20多家街角商店、菸店和外賣餐廳，必須從晚上11時起宵禁

新通過的法案要求肯辛頓大道商業走廊及其附近場所晚間11時起歇業至次日早上6時；持有酒類、24小時全天候經營許可證的場所不在此限。

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)此前曾表示支持立法，稱該法案解決了侵蝕肯辛頓等各社區生活品質的社會弊病。法案將提交市長辦公室，由帕克簽署後生效。

代表肯辛頓第七區並提出法案的議員洛扎達(Quetcy Lozada)說，這是幫助解決晚上11時後，出現非法和破壞性活動的另種途徑。該新法預計很快就會開始實施。

帕克和市議會致力合作改善肯辛頓環境、打擊數十年持續存在的露天毒品市場。帕克政府正制訂策略，以加強警方對毒品犯罪的執法力度並清理社區，市議會則採取先進措施以處理滋擾企業，並成立肯辛頓事務小組。

宵禁令適用於東利哈伊大道、肯辛頓大道、D街、東泰奧加街和弗蘭克福德大道為界的商業場所；管制區內業主如不遵守規定，每天可被處500元罰款。

洛扎達說，這項法案獲肯辛頓居民和小企業代表團體廣泛支持，代表商業走廊的其他組織也希望實施類似規定。

肯辛頓三大非營利社區發展組織之一Impact Services業務改善區域經理桑切斯(Rolando Sanchez)說，多數企業主支持宵禁。強制宵禁的20多家商店只主要針對肯辛頓地區深夜人群銷售菸草、零食以及少許其他商品。有些設有迷你賭場的商店因監管鬆綁而數量倍增，引發犯罪增加而飽受批評。

一家深夜營業的便利商店經理也支持宵禁；他說，早晨肯辛頓大道周圍生意最繁忙，深夜生意往往很清淡，管理成本未必符合效應，如果實施宵禁反而可以節省工資開銷。

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