註冊、更新免費 新州數位醫用「大麻卡」問世

新澤西州大麻 監管委員會日前推出新措施，患者和照護人員現在不用再為了註冊或更新實體的醫用大麻卡支付10元手續費，只要在註冊後下載數位大麻卡，就能選擇列印成實體證明或在藥局的小程序App上顯示。

這一舉措用於激勵參與醫用大麻計畫，新州 的成人用大麻銷售即將滿兩周年，而參與大麻計畫的人數正在減少。

委員會執行長布朗恩(Jeff Brown)發布聲明表示：「我們這一舉措的目標是改進需要醫用大麻治療患者的可及性及便利性，藉由提供數位大麻卡的選項，使患者能更方便獲得需要的照護。」

委員會上個月宣布，仍然想要實體大麻卡的病患可以支付10元手續費取得；醫用大麻註冊有效期為兩年。

新州當局去年才把醫用大麻卡的手續費從50元降至10元。這次又將註冊及更新醫用大麻卡改為數位卡免費，則是新州醫用大麻計畫的最新變動。

根據上個月公布的州數據，新州的醫用大麻計畫有8萬5641名註冊病患，布朗恩上周在的議會監督、改革與聯邦關係委員會(Assembly Oversight, Reform and Federal Relations Committee)聽證會上估計，醫用大麻計畫去年產生約1億2500萬元的銷售額。

布朗恩稱這兩個數據都低於高峰，根據大麻監管委員會的數據，新州醫療項目的銷售額在2022年達到2億2600萬元，當年的註冊患者也達到約13萬人；新州於2022年4月開始銷售娛樂用大麻。

布朗恩表示：「我們看到的下滑與我們看到在其他州合法後發生的情況一致。」

然而，他說，新州的醫用大麻銷售仍遠高於2018年該計畫改革與擴大前的水平，自此之後，新州的醫用和娛樂用大麻銷售總額已超過20億元。