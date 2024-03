國際鋼琴大師郎朗最新專輯《郎朗：聖-桑》全球發行

郎朗演繹聖-桑《第二鋼琴協奏曲》《動物狂歡節》及法國經典小品和歷史遺珠最新專輯,安德里斯‧尼爾森斯指揮,與德國萊比錫布商大廈管弦樂團和吉娜‧愛麗絲聯袂合作。

國際鋼琴大師郎朗最新專輯《郎朗:聖-桑》(Lang Lang – Saint-Saens)3月1日由德意志留聲機(DG)唱片全球發行。專輯收錄了備受樂迷喜愛的經典作品、新發掘曲目及聖-桑兩部最為知名的大型管弦樂作品,將以雙CD、雙黑膠唱片以及數位專輯的形式發布。

整張專輯的核心是聖-桑為雙鋼琴和管弦樂隊創作的「大型動物園 幻想曲」、極富魔力的《動物狂歡節》(Carnival of the Animals),以及技巧出眾的《第二鋼琴協奏曲》(Piano Concerto No. 2)。此外,還收錄十多首鋼琴獨奏、四手聯彈作品。

郎朗決定把《動物狂歡節》這首曾讓幾代年輕聽眾陶醉放在專輯開頭。「我們很多人都記得童年時期聽到聖-桑這部著名的作品。在它歡樂的表面下充滿了巧妙的想法。作曲家用一種幽默的方式,做出了非常真實的表達。」

郎朗稱聖-桑的《第二鋼琴協奏曲》是「宏偉但被低估的浪漫主義傑作」。他回憶說:「我一直很喜歡這首曲子。開頭是向巴赫致敬,第一樂章既有慢速的華彩,也有常規的快速樂段。第二樂章是諧謔曲,類似孟德爾松的《仲夏夜之夢》,而終曲則非常炫技,就像巴赫、李斯特的結合體。它也很像一首管風琴協奏曲,但也有些精緻的法國元素。」

這次錄製也是對萊比錫和聖-桑音樂歷史淵源的致敬。安德里斯‧尼爾森斯指出樂團「與聖-桑的音樂語言有著特殊的聯繫和解讀」,並稱與郎朗的合作「非常充實」。郎朗則表示:「與美妙的萊比錫布商大廈管弦樂團和安德里斯‧尼爾森斯一起探索,為我打開了新的視野。」

作為專輯聯動,在德國萊比錫布商大廈音樂廳現場拍攝的聖-桑《第二鋼琴協奏曲》和《動物狂歡節》的兩部音樂會電影,也會在全球的電視臺播放,樂迷可在DG唱片的視頻流媒體平臺STAGE+上觀看。由吉娜‧愛麗絲擔任第二鋼琴的《動物狂歡節》已於2月播出,《第二鋼琴協奏曲》將於3月28日世界鋼琴日上線。

作為額外的驚喜,德意志留聲機還將推出《動物狂歡節》的純數位版本。該版本將由美國喜劇演員和電視主持人吉米‧法倫朗誦旁白,念白出自美國詩人奧格登‧納許在上個世紀為配合作品的每個樂章而創作的、深受聽眾喜愛的幽默詩篇。此版本將在各大數字平臺上線:https://dg.lnk.to/CarnivaloftheAnimals

除了購買CD和黑膠唱片外,聽眾現可通過Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music等平臺線上收聽或下載數位版專輯《郎朗:聖-桑》,或前往Universal、Amazon等網站訂購實體CD及黑膠唱片;試聽及更多訂購資訊在https://dg.lnk.to/Saint-Saens。接下來,郎朗將在柏林、聖地牙哥 、克利夫蘭、巴黎等地的巡演中演奏聖-桑的《第二鋼琴協奏曲》。