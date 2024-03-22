新州傳教士性侵案 300受害人獲賠8750萬

新澤西州 坎登(Camden)教區傳教士性侵信徒案，聯邦破產 法院本周裁定由教區賠償300名受害人8750萬元，數額之大，在全國挨告的天主教會中數一數二。

和解案2022年4月就已宣布，但日前才做出最終裁決；坎登教區表示，教區與原告達成的和解協議已獲破產法院法官波斯拉斯尼( Jerrold N. Poslusny, Jr.)批准。

新州通過延長追溯期的法律後，有人出面指控當年傳教士性侵的案件，突然累積到數十件，教區應付不來，於2020年10月聲請破產。

該區主教蘇利文(Dennis Sullivan)發表公開信說，法官的裁決讓坎登教區打開新的篇章，「讓我們終於可以對60多年來深受有罪傳教士之害的人，提出實質的賠償。」

這筆賠償金將用來成立信託基金，分五年用罄，包括用於提升對兒童的保護。

坎登教區內的羅馬天主教會遍布坎登、格勞斯特、康柏蘭、撒冷、五月角、大西洋等郡，信徒約有48萬6000人。

蘇利文再度向受害人表示誠摯的道歉，並為他們祈福，「我保證絕不讓新澤西州坎登教區歷史當中，這恐怖的篇章重演。」

代表受害人的律師安德森(Jeff Anderson)說，這一刻可以來到，是因為他們痛苦了幾十年，因為他們的勇氣，他們的敢言，讓教區受到追究，讓孩子們更安全。這批人勇敢地在坎登、在全國站出來講話，功不可沒，也正因為他們的勇氣及集體行動，正義最終得以彰顯。」

安德森的法律事務所說，雖然有幾家保險 公司反對，法官還是核准了和解案。99%受害人贊同和解案內容，包括保險公司的賠償。