賓州國會議員選舉 冷凍胚胎爭議成焦點

冷凍胚胎的合法性，成為民主黨、共和黨國會議員選戰的焦點。(約翰霍普金斯醫學院官網截圖)

賓州哈里斯堡(Harrisburg)為溫和派市郊聯邦選區，目前由共和黨 培瑞(Scott Perry)擔任國會眾議員，他雖堅稱支持試管嬰兒手術，但並未獲選民採信；就在阿拉巴馬州高等法院上月對冷凍胚胎做出裁決後，民主黨 想趁機奪下包括培瑞的三個搖擺選區，藉此搶回眾院 多數。

華盛頓郵報報導，培瑞去年提案，想在聯邦立法主張生命始於受孕，此舉導致很多選民不信他支持試管嬰兒；新當上母親的莫耶(Ashley Moyer)就是其一；她說，怎麼有人相信生命始於受孕又支持試管嬰兒，這兩件事互相矛盾。

32歲的莫耶透過試管嬰兒手術才懷胎、生下兒子，現已九個月大；她2016年投票給川普，但她表示，近幾年保守派攻擊生殖權，讓她生氣，現在她懷疑自己還會再支持共和黨，但確定不會再支持培瑞。

民主黨相信，支持試管嬰兒手術與否，對他們鎖定拿下搖擺選區共和黨現任議員席次特別有利，尤其是培瑞等曾支持一些政策，威脅了受歡迎的人工受孕醫療。

民主黨打算競選時強勢宣傳此議題，延續2022年最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決而為該黨帶來的選舉勝利。

「眾院多數」(The House Majority)政治行動委員會專注於讓民主黨人勝選，進入眾院，該組織已鎖定包括培瑞的九名現任共和黨聯邦眾議員，這些議員都參與了「生命始於受精法案」(Life at Conception Act)，主張生命權在精卵結合的瞬間就已開始。

阿州高等法院的判決導致州內幾家人工受孕醫院停止提供服務，許多靠著這種醫術才成功生育的婦女大感驚嚇。在全國反彈下，阿州共和黨人上周通過保護病人及醫生法案，規定人工受孕造出來的冷凍胚胎如受損或毀壞，可免負法律責任。