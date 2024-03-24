我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

賓州國會議員選舉 冷凍胚胎爭議成焦點

編譯潘勛／綜合報導
冷凍胚胎的合法性，成為民主黨、共和黨國會議員選戰的焦點。(約翰霍普金斯醫學院官網截圖)
冷凍胚胎的合法性，成為民主黨、共和黨國會議員選戰的焦點。(約翰霍普金斯醫學院官網截圖)

賓州哈里斯堡(Harrisburg)為溫和派市郊聯邦選區，目前由共和黨培瑞(Scott Perry)擔任國會眾議員，他雖堅稱支持試管嬰兒手術，但並未獲選民採信；就在阿拉巴馬州高等法院上月對冷凍胚胎做出裁決後，民主黨想趁機奪下包括培瑞的三個搖擺選區，藉此搶回眾院多數。

華盛頓郵報報導，培瑞去年提案，想在聯邦立法主張生命始於受孕，此舉導致很多選民不信他支持試管嬰兒；新當上母親的莫耶(Ashley Moyer)就是其一；她說，怎麼有人相信生命始於受孕又支持試管嬰兒，這兩件事互相矛盾。

32歲的莫耶透過試管嬰兒手術才懷胎、生下兒子，現已九個月大；她2016年投票給川普，但她表示，近幾年保守派攻擊生殖權，讓她生氣，現在她懷疑自己還會再支持共和黨，但確定不會再支持培瑞。

民主黨相信，支持試管嬰兒手術與否，對他們鎖定拿下搖擺選區共和黨現任議員席次特別有利，尤其是培瑞等曾支持一些政策，威脅了受歡迎的人工受孕醫療。

民主黨打算競選時強勢宣傳此議題，延續2022年最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決而為該黨帶來的選舉勝利。

「眾院多數」(The House Majority)政治行動委員會專注於讓民主黨人勝選，進入眾院，該組織已鎖定包括培瑞的九名現任共和黨聯邦眾議員，這些議員都參與了「生命始於受精法案」(Life at Conception Act)，主張生命權在精卵結合的瞬間就已開始。

阿州高等法院的判決導致州內幾家人工受孕醫院停止提供服務，許多靠著這種醫術才成功生育的婦女大感驚嚇。在全國反彈下，阿州共和黨人上周通過保護病人及醫生法案，規定人工受孕造出來的冷凍胚胎如受損或毀壞，可免負法律責任。

共和黨 民主黨 眾院

上一則

陳氏汽車鈑金維修 專業陳師傅親自主理 價錢公道合理

下一則

醫學研究：芝2/3幼童受含鉛水威脅 需加速更換

延伸閱讀

繼德州後 愛州通過新法：遭驅逐者再入境 將觸州法

繼德州後 愛州通過新法：遭驅逐者再入境 將觸州法
賓州議員提案 競選活動限制使用人工智慧

賓州議員提案 競選活動限制使用人工智慧
川普語出驚人 稱猶太人票投民主黨是討厭以色列

川普語出驚人 稱猶太人票投民主黨是討厭以色列
民主黨候選人：願結合共和黨一起拉下德州參議員克魯茲

民主黨候選人：願結合共和黨一起拉下德州參議員克魯茲

熱門新聞

馬里蘭大學兄弟會、姊妹會遭投訴霸凌新成員。(馬大官方臉書截圖)

吞活魚 喝尿液 躺釘子 馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

2024-03-18 11:10
11歲芝加哥男童傑登·帕金斯(Jayden Perkins)為了保護懷孕母親免受前男友攻擊而遭刺死。(截取自ABC 7 YouTube)

為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

2024-03-21 16:34
（美聯社）

費城郊區槍擊 3死…槍手劫車逃逸 警促居民避險

2024-03-16 13:18
夏威夷一名嫌犯向女子潑硫酸，在歐胡社區懲戒中心拘留期間，與獄友密謀第二次類似襲擊。圖為歐胡社區懲戒中心。(截取自電視畫面)

夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

2024-03-17 14:15
白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)

捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

2024-03-20 22:03
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

附加費巧立名目 FTC新規擬禁收

2024-03-23 02:14

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」