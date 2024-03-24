我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

羅格斯大學教授去年罷工事件 學生提告求償

編譯尤寶琪／綜合報導

位於新澤西州的羅格斯大學(Rutgers University)一名學生，日前針對在2023年發起罷工的工會教授，提起集體訴訟，聲稱「工會很清楚罷工會造成課程取消，導致學生錯過他們付學費應獲得的教育」。

該訴訟上周在密德薩士郡(Middlesex County)最高法院提出，目的要讓罷工成為非法行為，並為「被剝奪一周教育機會」的6萬7000名學生尋求實際和懲罰性賠償；根據「詐騙消費者法」(Consumer Fraud Act)，學生可尋求因罷工而損失學費以及律師費的三倍賠償。

該案原告為羅格斯大學三年級商學主修的保守派活動人士傑瑞米．李(Jeremy Li)；根據羅格斯大學，傑瑞米．李是2022-23學年羅格斯大學學生理事會成員。

訴訟中的被告有多名來自羅格斯大學教授工會，包括美國大學教授協會(American Association of University Professors)、美國教師聯盟(The American Federation of Teachers)，羅大本身則未列被告。

來自威斯康辛州、隸屬「聯邦主義社團」(Federalist Society)、「自由正義中心」(Liberty Justice Center)和其它保守派團體的律師蘇爾(Daniel R. Suhr)代表傑瑞米‧李出庭；在新州，傑瑞米‧李的代表律師則是莫里斯鎮(Morristown)律師西羅科 (Mark R. Scirocco)。

2023年4月，羅格斯大學爆發創校257年來首場罷工；代表了9000名教授、兼職人員和其他工會成員走出教室，在新朗士維克、紐瓦克(Newark)和坎登(Camden)校區形成抗議人牆；這場為了爭取更優渥工資、工作條件和設施的五天罷工，成功取得新合同。

罷工 新澤西州 新州

上一則

醫學研究：芝2/3幼童受含鉛水威脅 需加速更換

下一則

全美新教師 收入比20年前低2成 人力荒主因

延伸閱讀

南韓政府下周扣留罷工醫師執照 吊照3個月

南韓政府下周扣留罷工醫師執照 吊照3個月
拜登競選連任總統 美國聯合鋼鐵工會表態支持

拜登競選連任總統 美國聯合鋼鐵工會表態支持
首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工
力挺罷工醫生 首爾大學醫學院教授揚言集體辭職

力挺罷工醫生 首爾大學醫學院教授揚言集體辭職

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數