羅格斯大學教授去年罷工事件 學生提告求償

位於新澤西州 的羅格斯大學(Rutgers University)一名學生，日前針對在2023年發起罷工 的工會教授，提起集體訴訟，聲稱「工會很清楚罷工會造成課程取消，導致學生錯過他們付學費應獲得的教育」。

該訴訟上周在密德薩士郡(Middlesex County)最高法院提出，目的要讓罷工成為非法行為，並為「被剝奪一周教育機會」的6萬7000名學生尋求實際和懲罰性賠償；根據「詐騙消費者法」(Consumer Fraud Act)，學生可尋求因罷工而損失學費以及律師費的三倍賠償。

該案原告為羅格斯大學三年級商學主修的保守派活動人士傑瑞米．李(Jeremy Li)；根據羅格斯大學，傑瑞米．李是2022-23學年羅格斯大學學生理事會成員。

訴訟中的被告有多名來自羅格斯大學教授工會，包括美國大學教授協會(American Association of University Professors)、美國教師聯盟(The American Federation of Teachers)，羅大本身則未列被告。

來自威斯康辛州、隸屬「聯邦主義社團」(Federalist Society)、「自由正義中心」(Liberty Justice Center)和其它保守派團體的律師蘇爾(Daniel R. Suhr)代表傑瑞米‧李出庭；在新州 ，傑瑞米‧李的代表律師則是莫里斯鎮(Morristown)律師西羅科 (Mark R. Scirocco)。

2023年4月，羅格斯大學爆發創校257年來首場罷工；代表了9000名教授、兼職人員和其他工會成員走出教室，在新朗士維克、紐瓦克(Newark)和坎登(Camden)校區形成抗議人牆；這場為了爭取更優渥工資、工作條件和設施的五天罷工，成功取得新合同。