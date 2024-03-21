新州中文學校象棋賽 22生參賽競爭激烈
新澤西州海外正體漢字文化節校際象棋比賽17日於普林斯頓中文學校舉行，新澤西中文學校協會會長謝嘉文指出，今年參賽人數比去年增加40%，代表在疫情後，學生對象棋文化課更為投入，歸功於學校和家長的鼓勵。
此活動由協會主辦，普林斯頓中文學校協辦，普林斯頓、維德孟華、北慈濟、博根、聯合等五所中文學校22名學生參賽。
比賽由FASCA海外青年文化大使協會五名學生協助佈置場地與動線引導，比賽過程採用中華民國象棋協會比賽規則雙淘汰制，自中午開始，歷時3.5小時結束，比賽競爭激烈。
當天賽後舉行頒獎典禮，高、中、低年級組各組冠軍，依序為北部慈濟人文學校洪子荃(Brad Hung)、維德孟華中文學校張怡華(Theodore Zhang)、博根中文學校金城明(Charles Kim)，前三名與優勝均獲得獎狀與獎盃。
去年低年級組第一名洪浩緯(Evan Hung)，今年在中年級組獲得第三名，而洪子荃和張怡華則從去年的前三名，進階取得冠軍。
駐紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、新澤西中文學校協會理事長戴松昌均到場鼓勵參賽學生。王鈺淇說，象棋比賽不但可以訓練專注力，也培養思考對策能力，感謝新澤西中文學校協會的籌備。戴松昌賽後表示，象棋比賽採取雙淘汰制，各組冠軍均需經歷四、五小時的體力考驗，獲得佳績學生都十分優秀。
上一則
想吃到美國最好的海鮮自助餐， 請到UMI來！East Brunswick UMI海鮮自助餐試開業
下一則
FB留言