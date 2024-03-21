新州中文學校象棋賽 22生參賽競爭激烈

王鈺淇(後排右二)肯定象棋賽訓練學生專注力與思考力。(主辦單位提供)

新澤西州 海外正體漢字文化節校際象棋比賽17日於普林斯頓中文學校舉行，新澤西中文學校協會會長謝嘉文指出，今年參賽人數比去年增加40%，代表在疫情 後，學生對象棋文化課更為投入，歸功於學校和家長的鼓勵。

此活動由協會主辦，普林斯頓中文學校協辦，普林斯頓、維德孟華、北慈濟、博根、聯合等五所中文學校22名學生參賽。

比賽由FASCA海外青年文化大使協會五名學生協助佈置場地與動線引導，比賽過程採用中華民國 象棋協會比賽規則雙淘汰制，自中午開始，歷時3.5小時結束，比賽競爭激烈。

象棋比賽5所中文學校22名學生參賽，人數比去年大幅增加。(主辦單位提供)

當天賽後舉行頒獎典禮，高、中、低年級組各組冠軍，依序為北部慈濟人文學校洪子荃(Brad Hung)、維德孟華中文學校張怡華(Theodore Zhang)、博根中文學校金城明(Charles Kim)，前三名與優勝均獲得獎狀與獎盃。

去年低年級組第一名洪浩緯(Evan Hung)，今年在中年級組獲得第三名，而洪子荃和張怡華則從去年的前三名，進階取得冠軍。