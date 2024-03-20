我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

賓州議員提案 競選活動限制使用人工智慧

編譯陳韻涵／綜合報導

人工智慧(AI)及AI生成影音內容已影響美國總統大選，賓州議員提案限制競選活動使用AI工具。

有著拜登總統聲音的機器人電話呼籲新罕布夏州選民抵制該州初選，前總統川普與非裔選民開心合照，拜登與川普跳騷沙舞(salsa)，這些都是AI的傑作。

賓州州參議員赫菲利(Doyle Heffley)表示，「科技可以創造逼近真正主角的假聲音」，將提出法案禁止AI生成內容影響選舉。

目前已有至少一個主要的AI影像創造工具業者考慮禁止使用者濫用該軟體，創作拜登和川普的政治影像，藉此避免在選舉期間出現錯誤資訊。

AI已經影響賓州政治圈，挑戰賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry，共和黨)職位的夏曼‧丹尼爾斯(Shamaine Daniels，民主黨)成為首位借助AI拉票的候選人，她的團隊利用AI機器人「艾敘莉」(Ashley)打電話給選民。

賓州眾議會共和黨少數黨領袖卡特勒(Bryan Cutler)已籌組「AI機會工作小組」(AI Opportunity Task Force)，藉此保障州民不受AI騷擾並規範AI使用時機。

卡特勒2月表示，「詢問『是否該用AI』的時代已成過去，這種變化已不可逆，現在要問的是『作為受聯邦託付的公務員，我們該如何利用AI實現對所有人都重要的目標？』」

AI 賓州 拜登

上一則

比過去早1周 華府櫻花提前盛開 別錯過賞花

延伸閱讀

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價
川普大選募款遇瓶頸 拜登將獲民主黨後援會捐款10億

川普大選募款遇瓶頸 拜登將獲民主黨後援會捐款10億
甘迺迪家族訪白宮慶祝聖派翠克節 想搶拜登位置的他缺席

甘迺迪家族訪白宮慶祝聖派翠克節 想搶拜登位置的他缺席
節目中稱川普被認定涉性侵 ABC新聞網和主持人挨告

節目中稱川普被認定涉性侵 ABC新聞網和主持人挨告

熱門新聞

芝西郊橡樹溪Drake Hotel推出一到1893元的布克拜德湯，湯上灑了魚子醬及金片。(Oak Brook Drake Hotel)

這碗湯賣1893元 芝餐館奢華美食無極限

2024-03-12 11:47
成本暴增，迫使伊州不得不陸續取消給無證移民及持綠卡未滿五年居民的醫療保健福利。(健康伊州臉書)

成本暴增 全美首創 這一州非公民白卡福利大縮水

2024-03-14 10:59
馬里蘭大學兄弟會、姊妹會遭投訴霸凌新成員。(馬大官方臉書截圖)

吞活魚 喝尿液 躺釘子 馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

2024-03-18 11:10
華府櫻花季下周末登場，環潮汐湖(Tidal Basin)著名的櫻花樹群，即將再度盛開。（記者張宗智／攝影）

華府櫻花季倒數計時 下周末盛開

2024-03-15 10:15
（美聯社）

費城郊區槍擊 3死…槍手劫車逃逸 警促居民避險

2024-03-16 13:18
夏威夷一名嫌犯向女子潑硫酸，在歐胡社區懲戒中心拘留期間，與獄友密謀第二次類似襲擊。圖為歐胡社區懲戒中心。(截取自電視畫面)

夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

2024-03-17 14:15

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高