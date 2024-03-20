賓州議員提案 競選活動限制使用人工智慧

人工智慧(AI )及AI生成影音內容已影響美國總統大選，賓州 議員提案限制競選活動使用AI工具。

有著拜登 總統聲音的機器人電話呼籲新罕布夏州選民抵制該州初選，前總統川普與非裔選民開心合照，拜登與川普跳騷沙舞(salsa)，這些都是AI的傑作。

賓州州參議員赫菲利(Doyle Heffley)表示，「科技可以創造逼近真正主角的假聲音」，將提出法案禁止AI生成內容影響選舉。

目前已有至少一個主要的AI影像創造工具業者考慮禁止使用者濫用該軟體，創作拜登和川普的政治影像，藉此避免在選舉期間出現錯誤資訊。

AI已經影響賓州政治圈，挑戰賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry，共和黨)職位的夏曼‧丹尼爾斯(Shamaine Daniels，民主黨)成為首位借助AI拉票的候選人，她的團隊利用AI機器人「艾敘莉」(Ashley)打電話給選民。

賓州眾議會共和黨少數黨領袖卡特勒(Bryan Cutler)已籌組「AI機會工作小組」(AI Opportunity Task Force)，藉此保障州民不受AI騷擾並規範AI使用時機。

卡特勒2月表示，「詢問『是否該用AI』的時代已成過去，這種變化已不可逆，現在要問的是『作為受聯邦託付的公務員，我們該如何利用AI實現對所有人都重要的目標？』」