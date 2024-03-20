費城崇正會龍年春節聯歡會 共敘愛國思鄉情 喜氣洋洋慶新春

舞獅採青儀式。左4-8為：向裕韜、黃偉星、Street、劉兵、蔡木源

正月十五已過，費城 的年味仍在持續。3月16日，費城崇正會龍年春節聯歡會在東方明珠酒樓隆重舉行。中國駐紐約總領事館領事向裕韜、劉兵，賓州參議員 Sharif Street、Tarik Khan，來自紐約和費城的各僑團僑領等中西嘉賓，400餘人歡聚一堂。聯歡會由梁鴻生、孟紅主持。

在雄壯的中美國歌奏響後，舞獅采青儀式熱鬧登場。會長黃偉星致辭，為來賓們送去龍年新春祝福，他回顧了崇正會悠久的歷史以及變遷。他說，崇正會散佈在世界各地，雖然生活在不同國家，但心相通，行動一致，促進中美民間友誼交往，全力支持大費城僑學界的愛國活動，秉承堅持一個中國的原則，堅定不移反對「台獨」。未來將一如既往的團結鄉親，辦好會務，發動會員鄉親多回家鄉參觀訪問，感受祖國日新月異的發展變化。祝福祖（籍）國繁榮昌盛，人民幸福安康。

向裕韜代表總領館向崇正會鄉親們拜晚年賀新春，表示非常高興與同胞親人共度美好佳節。他讚揚崇正會有光榮的歷史及優良的傳統，是費城第一個升起五星紅旗的僑團。崇正會就像一個溫暖的家及可靠的港灣，將會員鄉親們緊密的團結在一起，是費城僑團愛國的標桿和典範。今年是中美建交45週年，僑胞們雖然生活在海外，但流淌著炎黃子孫的血液，中美關係與海外僑胞息息相關，希望僑胞們能乘著去年“習拜會”的舊金山 願景東風，多回家走動，感受中國現代化建設的宏偉進程。在生活中點滴做起，講好中國故事，以自己的實際行動為中美友好做貢獻。

隨後，Sharif Street、Tarik Khan、東安公所主席林耀良等嘉賓分別發言，贊揚崇正會愛國愛鄉，希望今後繼續與各社團合作，促進僑胞互敬互愛。祝願崇正會新春金龍大展、會務昌隆。蔡木源會長致答謝辭，祝福嘉賓龍馬行天，福氣旺旺。

娛樂節目中，崇正會婦女部獻上動人舞蹈及合唱《歌唱祖國》，嘉賓踴躍上臺高歌，熱鬧非常。