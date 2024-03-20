我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

費城崇正會龍年春節聯歡會 共敘愛國思鄉情 喜氣洋洋慶新春

費城訊／圖文：彭林
舞獅採青儀式。左4-8為：向裕韜、黃偉星、Street、劉兵、蔡木源
舞獅採青儀式。左4-8為：向裕韜、黃偉星、Street、劉兵、蔡木源

正月十五已過，費城的年味仍在持續。3月16日，費城崇正會龍年春節聯歡會在東方明珠酒樓隆重舉行。中國駐紐約總領事館領事向裕韜、劉兵，賓州參議員Sharif Street、Tarik Khan，來自紐約和費城的各僑團僑領等中西嘉賓，400餘人歡聚一堂。聯歡會由梁鴻生、孟紅主持。

在雄壯的中美國歌奏響後，舞獅采青儀式熱鬧登場。會長黃偉星致辭，為來賓們送去龍年新春祝福，他回顧了崇正會悠久的歷史以及變遷。他說，崇正會散佈在世界各地，雖然生活在不同國家，但心相通，行動一致，促進中美民間友誼交往，全力支持大費城僑學界的愛國活動，秉承堅持一個中國的原則，堅定不移反對「台獨」。未來將一如既往的團結鄉親，辦好會務，發動會員鄉親多回家鄉參觀訪問，感受祖國日新月異的發展變化。祝福祖（籍）國繁榮昌盛，人民幸福安康。

向裕韜代表總領館向崇正會鄉親們拜晚年賀新春，表示非常高興與同胞親人共度美好佳節。他讚揚崇正會有光榮的歷史及優良的傳統，是費城第一個升起五星紅旗的僑團。崇正會就像一個溫暖的家及可靠的港灣，將會員鄉親們緊密的團結在一起，是費城僑團愛國的標桿和典範。今年是中美建交45週年，僑胞們雖然生活在海外，但流淌著炎黃子孫的血液，中美關係與海外僑胞息息相關，希望僑胞們能乘著去年“習拜會”的舊金山願景東風，多回家走動，感受中國現代化建設的宏偉進程。在生活中點滴做起，講好中國故事，以自己的實際行動為中美友好做貢獻。

隨後，Sharif Street、Tarik Khan、東安公所主席林耀良等嘉賓分別發言，贊揚崇正會愛國愛鄉，希望今後繼續與各社團合作，促進僑胞互敬互愛。祝願崇正會新春金龍大展、會務昌隆。蔡木源會長致答謝辭，祝福嘉賓龍馬行天，福氣旺旺。

娛樂節目中，崇正會婦女部獻上動人舞蹈及合唱《歌唱祖國》，嘉賓踴躍上臺高歌，熱鬧非常。

崇正會主要職員向嘉賓敬酒
崇正會主要職員向嘉賓敬酒

費城 舊金山 賓州 參議員

上一則

伊州初選 戴維斯、馬靜儀可望連任 芝豪宅稅公投未過

下一則

芝加哥美亞成立伊州首個「亞裔家庭幫扶中心」

熱門新聞

芝西郊橡樹溪Drake Hotel推出一到1893元的布克拜德湯，湯上灑了魚子醬及金片。(Oak Brook Drake Hotel)

這碗湯賣1893元 芝餐館奢華美食無極限

2024-03-12 11:47
成本暴增，迫使伊州不得不陸續取消給無證移民及持綠卡未滿五年居民的醫療保健福利。(健康伊州臉書)

成本暴增 全美首創 這一州非公民白卡福利大縮水

2024-03-14 10:59
馬里蘭大學兄弟會、姊妹會遭投訴霸凌新成員。(馬大官方臉書截圖)

吞活魚 喝尿液 躺釘子 馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

2024-03-18 11:10
華府櫻花季下周末登場，環潮汐湖(Tidal Basin)著名的櫻花樹群，即將再度盛開。（記者張宗智／攝影）

華府櫻花季倒數計時 下周末盛開

2024-03-15 10:15
（美聯社）

費城郊區槍擊 3死…槍手劫車逃逸 警促居民避險

2024-03-16 13:18
夏威夷一名嫌犯向女子潑硫酸，在歐胡社區懲戒中心拘留期間，與獄友密謀第二次類似襲擊。圖為歐胡社區懲戒中心。(截取自電視畫面)

夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

2024-03-17 14:15

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高