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闖教室要同學跟女兒道歉 新州父被控罪

編譯陳韻涵／綜合報導

新澤西州葛羅契斯特郡(Gloucester County)一名高中女學生的38歲父親日前闖進教室，要一名男同學向他的女兒道歉，不僅出言恐嚇還差點與另一名學生發生鬥毆，事後被控兩項三級恐怖威脅等罪名並收押，日前才由法官裁定出獄候審。

這起事件於11日發生在保羅斯波羅鎮(Paulsboro)高中，涉案父親當天上午11時30分左右到校接女兒下課，女兒告知在班上與同學因為分享照片發生過節；這名父親沒帶女兒回家，反而上樓朝教室走去。

社群影片上發布長1分51秒的影片顯示，這名父親怒氣衝衝的質問教室內一名男學生說：「你對我女兒有意見嗎？向我女兒道歉。」該學生答：「我什麼都沒對她做」。

父親提高音量說：「你**聽到我說什麼，現在就向我女兒道歉」。

影片顯示，這名男子與和他說話的另一名學生起衝突；逾一分鐘後有另一名成人介入；這名男子試圖將他帶離教室，但這名父親仍對著第二名學生咆哮。

鬧事父親離開教室時說：「如果我再來到這裡，我會向你們兩個開火」。

後來雙方發生肢體接觸，警方指該名父親出言威脅並抓住該學生的手臂。

這名38歲男子事後被依兩項三級恐怖威脅罪、單純傷害罪、非法侵入和妨害治安罪起訴並被收押。

法院次日下午舉行聽證會，法官裁定他出獄候審，但須每月向法院官員報到，不得聯繫涉案學生及其家庭，也不准進入校園。

新澤西州

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