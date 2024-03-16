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反對開大麻店 新州小鎮居民2度提告

編譯盧炯燊／綜合報導
新州目前已有100家合法販售大麻商品的零售店。(pexels)
新州目前已有100家合法販售大麻商品的零售店。(pexels)

新澤西州密德薩士郡(Middlesex County)的小鎮高地公園(Highland Park)一批居民提出訴訟，反對在鎮內合法銷售大麻，這是他們第二次採取法律行動。

高地公園鎮議會最近發出多個營業執照，准許獲州政府批准的大麻零售業者在鎮內開店，此外，還有最少有四家合法大麻店正等候州政府批准，一旦獲准也會在鎮內開業。

這個做法引起鎮內居民不滿，有七名居民及一個大麻受害人組織，1月9日向該郡高等法院提告，指鎮議會的大麻法違反了聯邦大麻法。雖然大麻在新州屬合法，但聯邦法例是禁止擁有、使用及分發大麻。

不過鎮長福斯特(Elsie Foster)堅稱，議會批准這些大麻店營運，並沒有違反新州或聯邦法律。他說批准大麻店在鎮內營業，遵行了州法，也沒有違反聯邦法律。他對一些居民反對在鎮內銷售大麻而提出新訴訟感到失望。

原告人聲稱，允許銷售大麻及批出營業執照，會對社區的健康、執法、公共安全和經濟產生負面影響，更傷害了社區內的兒童。

一名提告的居民在訴狀中指出，當地居民不希望看到高地公園變成一個「大麻城」，吸引各地的大麻吸食者湧來。

這次並非反大麻居民及組織，首度對高地公園的大麻法案提出法律訴訟。

2020年4月，他們已經提過訴訟，質疑該鎮的大麻合法條例，但遭高等法院法官駁回。該組織後來提出上訴，目前正排期等候審理。

新澤西州檢察長辦公室上個月曾致函法庭反對上訴，稱這個組織缺乏理據質疑州府2021年通過的大麻合法化法案。

副檢察長利維(Nathaniel Levy)說，新州大麻合法化法案，與聯邦大麻法並沒有衝突，而是透過「打擊藥物濫用及防止轉移到非法市場」的方式，與聯邦保持一致目標。

新州目前至少有100家大麻藥局。

大麻合法化 新州 新澤西州

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