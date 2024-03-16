購槍須採指紋 德拉瓦州眾議會過關

德拉瓦州眾議會通過新的控槍法案，規定購買槍枝者須接受指紋採集。(美聯社)

由民主黨主導的德拉瓦州 眾議會，日前通過控制購槍法案，規定購買手槍者須採集指紋、接受培訓並獲州府同意。

聯邦上訴法院三名法官小組去年11 月宣布馬里蘭州的類似法令違憲；全美目前僅少數州有這類規定。就在聯邦上訴法院聽取馬里蘭州實施十年的買槍許可法辯論前，德拉瓦州眾會投票 通過了新的法案。

根據法案，槍枝經銷商及私人賣家只能將槍轉售給持有許可證的人。

為取得許可證，須完成培訓並由州身分識別局(State Bureau of Identification, SBI)採集指紋，並花30天進行個人調查，合格者將授予許可證；SBI可無限期保留申請人個資、培訓及許可證相關資訊。

許可證有效期兩年，SBI局長若認定持槍人因持槍而對自己或他人構成危險，可撤銷許可證並沒收槍枝。

德拉瓦州多數黨領袖米諾-布朗 (Melissa Minor-Brown)堅稱，購槍許可法可有效減少槍枝致死事件；有許可法州的槍枝殺人率少了25%、用槍枝自殺率降低50%。

馬州卻是例外，過去十年的每年謀殺案數量持續增加，已超過2013年通過許可法當年數量，僅2014年減少。

德拉瓦州眾議會以23對16票通過購槍許可法案，兩名民主黨議員加入共和黨 議員一起投票反對，導致該法案連同眾院幾項修正案送回參院審議。

米納-布朗駁斥共和黨有關立法倉促之說，他說，這項法案已經歷經多年討論。

槍枝管制倡議者稱，許可法案將減少兇殺、自殺和意外槍擊；反對者則說，該法案侵犯守法公民權利，對無視槍枝法的槍枝暴力分子卻毫無影響。批評者又說，許可程序耗時且代價高昂。共和黨眾議院律師史密斯(Ron Smith)稱，這項法律恐違憲。