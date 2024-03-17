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賓州高院：費城亞裔花6.5萬買凶殺人應公開

編譯俞仲慈／綜合報導
林文涉嫌買兇殺人案，賓州高院裁決應公開案情。(費城警局)
林文涉嫌買兇殺人案，賓州高院裁決應公開案情。(費城警局)

費城一名商人涉嫌買凶謀殺生意對手的命案，因當地法官濫用裁量權列為不公開案件遭媒體提告，賓州高等法院日前裁定，該案件資料與主謀身分應該予以公開。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，現年57歲的被告林文(Keven Van Lam，音譯)被控於買兇殺害49歲的布迪亞拉赫曼(Boyke Budiarachman)，而且案發後遭警方逮捕，羈押至今。

2022年11月5日，死者在賓州西南方購物中心壽司店外的停車場，遭一名男子開槍射殺，案發10天後，當局遲遲未透露死者身分，且連遭羈押嫌犯也沒有公開任何資料，整起案件幾乎全部對外保密。

去年10月，承辦警探作證表示，56歲的林文付給死者78萬9000元，買下其所經營的人力仲介公司，以便為來自40國、約500名外國出生的勞工安排就業機會，而且每隔兩周，林文還得支付死者8000元，以留住在沙勒羅瓦(Charleroi)屠宰廠的部分員工。

然而死者不僅是屠宰場人力主管，更成立自己的人力仲介公司與林文競爭，引發被告殺機，林文後來以6萬5000元代價，雇請費城南部一名段(Tuan)姓男子，密謀用棒球棒襲擊被害人，但警方透露段男後來改變計畫，打算開槍射擊布迪亞拉赫曼的腿部，而最終仍槍殺了布迪亞拉赫曼。

魏斯特莫蘭德郡(Westmoreland)法官費利西亞尼(Christopher Feliciani)下令封存警方的逮捕證詞，並禁止公開記錄與嫌犯有關的內容，引起賓州三家媒體質疑，向法院提告。

助理地區檢察官伊納莫雷利(Anthony Iannamorelli)在審前聽證會上證實，與林文案件相關資料仍處於封存狀態，因此法院下令檢方兩周內將證據移交給辯方。

賓州高等法院(Superior Court of Pennsylvania)法官斯塔比爾(Victor Stabile)表示，檢察官從未明確要求封存此案，而法官費利西亞尼(Christopher Feliciani)也沒有提供任何調查資料，說明採取這項非常措施的理由，檢察官向法官表示，此案保密是為了讓調查人員有更多時間搜查共犯。

案發至今一年多，沒有其他嫌犯受到指控，被告林文則預定5月出庭受審。

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