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新州肯登遊民學童數低估 錯失學區支援

編譯徐薏茹／綜合報導

「教育研究員」(Educational Researcher)期刊發表的一項研究指出，新澤西州肯登市(Camden)及全國的遊民學童人數可能被低估，結論顯示，許多學生可能錯過來自學區的額外支援。

2018-19學年，肯登市學區約7500名學生中，經歷無家可歸狀態的學生人數約為338人，占4.5%；但研究的計算顯示，實際的人數估計介於450到1500多人。

這項研究由肯登市學區、非營利組織肯登市聯盟(Camden Coalition)、佛州兒科健康系統內穆爾斯兒童健康(Nemours Children's Health)共同合作。

研究人員表示，當學生缺乏固定、定期且足夠的夜間住所時，等於處在無家可歸的狀態。

這一情況包括因失去住房、經濟困難或類似原因而與他人共享住房；因缺乏可替代的適當住宿而住在汽車旅館、飯店、拖車停車場、露營營地；住在緊急或過渡收容所；住在車內、公園、公共空間、巴士或火車站等類似場所；住在廢棄建築或不合標準的住房。

為了弄清楚哪些學生無家可歸，肯登市學區寄送表格詢問家長或監護人的住房情況，教職人員再向學區通報，但研究員發現這些方法並不一定能識別出所有居無定所的學生。

肯登市學校的遊民教育聯絡人梅德克斯(Ebony Maddox)說：「學校在支援學生與其家庭方面扮演重要角色，但許多家庭不知道能獲得這些支援，而學校員工往往不知道這些家庭什麼時候失去住所，我們需要更多工具幫助我們接觸這些學生，不讓無家可歸的情況妨礙教育。」

學區 遊民 新澤西州

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