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媽媽聯誼會捐多媒體設備，助雲南偏鄉學校改進教學

記者劉偉／新澤西訊
媽媽聯誼會在雲南舉行捐贈儀式。（媽媽聯誼會提供）
媽媽聯誼會在雲南舉行捐贈儀式。（媽媽聯誼會提供）

美國媽媽聯誼會張春華將籌集來的137萬7116元人民幣全用於為雲南貧困地區訂購多媒體設備 (每臺2.2萬人民幣)，及紅河學院申請成立「少兒編程實驗室」需要的設備。上述55臺設備分別捐贈紅河學院及紅河州其他偏鄉學校共33臺，捐贈昆明市周邊偏鄉學校22臺。另外，有一筆尚未捐入基金會的義賣款44萬人民幣，張春華委託義購方直接訂購20臺多媒體設備交付昆明市僑聯副主席畢嬌嬌挑選學校捐贈。日前，媽媽聯誼會陸續收到畢嬌嬌回訪受贈學校的報告及相片，深感欣慰。

該會捐贈的多媒體設備，是經該會在雲南的義務科技顧問周林江先生改良設計，將現有的各種多媒體的全部功能集於一體機的高清晰多媒體設備，且操作簡單，老師作為電子教具使用，可大大提高課堂效率，達到教師、學生、教育質量多方共贏。一方面，該設備兼具的強大網絡功能，可以在線下載各種教學資源，和各地有網絡的地方連線開展音視頻互動教學，把城市裏的優質教育資源通過網絡帶到農村學校。另一方面，又能通過網絡連線城市教育資源，在農村學校開設音樂、美術、書畫、舞蹈等農村學校沒有相關專業教師的課程，解決了專業師資不足的問題。第三，這些學校可以同時和城市裏的中小學教研組在線共同學習教研，能做到實時互動交流，提高農村教師的教學水準。

自從使用了媽媽聯誼會捐贈的教學多媒體後，大大減輕了老師們的備課壓力，多媒體連接上互聯網後，想要什麼資源可以立馬就在網頁上搜索到。做好的課件通過教學多媒體展現在孩子們眼前，既直觀又形象，大大提升了孩子們學習的興趣和學習的效率，改變了以往的教學方式，學校教育質量得到了大步提升。

1996年，媽媽聯誼會在會長張春華的恩師南懷瑾先生的鼓勵支持下，在大陸開展助孤助學項目，並於1998年決定將扶助重點放在貧窮落後天災又多的雲南山區。媽媽聯誼會每年在雲南的捐助除了美國匯去的美金善款，還有南懷瑾老師支援的人民幣備用款。

日前，媽媽聯誼會還決定全力幫助泰北緬北的華校購買先進的教學設備，，有意幫助該地區華校的善款請寄至6 Hardley Drive ，Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA Trust Fund(泰北緬北) ，聯絡電話： 609-655-4742，捐款免稅號碼: 22-3463401，Email: [email protected] ，網頁：njumca.org

媽媽聯誼會為雲南紅河學院捐贈多媒體設備。（媽媽聯誼會提供）
媽媽聯誼會為雲南紅河學院捐贈多媒體設備。（媽媽聯誼會提供）

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