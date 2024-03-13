美國賓州福建同鄉會龍年春節聯歡宴會暨新屆職員就職典禮 舞藝展現 賞心悅目

向同鄉會全體職員頒發聘書。前排左5-11為：榮譽會長林康官、邢玉臨、總顧問林明華、吳建國、吳日強、向裕韜、秘書長鄭德福。

3月10日，美國賓州 福建同鄉會（下簡稱“同鄉會”）假華埠 東方明珠大酒樓舉辦2024龍年春節聯歡宴會暨新屆職員就職典禮，中國駐紐約總領館向裕韜領事、邢玉臨領事，費城 市議員斯奎拉（Mark Squilla）及各界中西貴賓，費城各大社團僑領300余人出席，歡歌笑語，共慶中國農曆新年。

在莊嚴的中美兩國國歌奏響中，聯歡宴會拉開了帷幕。在向裕韜領事監誓下，全體會員宣誓就職，並向會員們頒發了聘書。會長吳日強致歡迎辭，感謝眾多貴賓百忙中光臨，是對同鄉會的大力支持。同鄉會自成立以來，秉承創會宗旨，與各個社團合作，努力推動社區各項事務，維護僑胞權益，造福僑社。他簡述了同鄉會完成的一系列社會活動，特別是去年11月組团前往旧金山，歡迎中國國家主席習近平 访美，展現了會員們的拳拳愛國之心。今年有幸被會員們推舉，繼續連任會長一職，是會員們的信任，也是一份責任和擔當。在未來的日子里，會堅持團結、積極進取，促進中西文化交流，宏揚中華文化，努力構建和諧社區，為僑社的繁榮安定，為祖國的統一大業而努力。期許共同攜手，繼續書寫同鄉會的精彩華章。

向裕韜領事在發言中表示，今天同鄉會雙喜臨門，迎來嶄新的發展階段，大家齊聚一堂，共慶新的春天的到來，他代表黃屏總領事向鄉親們拜個晚年，對新屆職員的就職表示熱烈祝賀。同鄉會成立17年來，始終熱愛祖國，情繫桑梓，團結鄉親，積極幫扶有困難的同胞，並幫助同胞融入主流社會，在祖國有需要時，慷慨解囊，所有的表現表明了同鄉會是真正的愛國愛鄕，具有優良品質及巨大發展前景的僑團，希望在新屆領導班子的帶領下，不斷發展壯大、繁榮進步，將同鄉會打造成會員們溫馨的家及可靠的港灣。今年是中美建交45週年，良好的中美關係和僑胞們生活息息相關，希望同胞們乘上舊金山 願景的東風常回家看看，感受祖籍國日新月異建設的偉大成就，也讓周邊的西方朋友多認識中國，用實際行動促進中美間的友好發展，為未來生活營造更好的生活環境。總領館會持續為僑服務，解決僑胞們的後顧之憂。隨後，大費城僑學界秘書長黃偉星、費城市議員斯奎拉分別致詞，讚揚同鄉會為僑社中流砥柱之一，希望繼續為中美友好而努力。

新任理事長吳建國致答謝辭，感謝會員們信任，推舉擔任理事長一職，深感責任重大，任重道遠。將盡己所能，與歷屆領導及會員們一道，共謀發展，為僑社的發展添磚加瓦。祝僑界龍圖大展，祝華埠工商業經濟繁榮，祝愿各位魚躍龍門，龍福齊天。

娛樂環節，吳日強率先帶領會員們齊跳精彩紛呈的交誼舞，優美的舞姿，為來賓帶來了專業表演的視聽盛宴，猶如為華埠吹來新的中華文化春風，令人賞心悅目，回味無窮。