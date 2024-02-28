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恐破壞百年歷史建築 費城「喬丹飛行世界」惹議

編譯黃祖綺／綜合報導
耐吉「喬丹飛行世界」專賣店，將在費城一棟歷史建築問世。(費城歷史建築官網截圖)
耐吉「喬丹飛行世界」專賣店，將在費城一棟歷史建築問世。(費城歷史建築官網截圖)

耐吉(Nike)即將在費城開設第一家「喬丹飛行世界」(Jordan's World of the Flight) ，這將是耐吉在美國開設的全新「喬丹飛行世界」高級運動鞋商店，但預計在核桃街1617號歷史建築開設的店，遭到費城建築委員會的反對。

耐吉在核桃街的開店計畫將會在這棟擁有103年歷史的建築，使用約7000平方呎的空間作為商業空間。該方案將在建築物入口上方的二樓中央窗戶上，放置籃球之神喬丹(Michael Jordan)扣籃的發光標誌，因此需要拆除建築物的一些歷史元素。

對此，建築委員會成員之一的古特曼(Nan Gutterman)反對對二樓進行改造以及拆除法式門和橫樑的提議。耐吉的建築師指出，設計團隊希望使用發光的喬丹標誌優雅地吸引目光，這是他們在建築物上少數使用的現代裝飾之一。

MBH建築事務所的庫瓦瑞斯(Michael Kouvaris)表示，附近的建築的呈現都比現在所在的這棟建築更為明顯，更高更大，因此需要運用一些設計引發關注。

這些改造計畫同時需要得到歷史委員會的批准，該委員會擁有最終決定權。歷史委員會工作人員則是已對這項位於歷史建築物二樓的改造計畫表示反對，至於在一樓的改造計畫則表示可以接受。

專案小組中的設計專家建議耐吉可以重新考慮，透過在一樓入口處設置螢幕來取代對建築物的破壞。耐吉則是提出了一種下拉式的安全機制，在商店的非營業時間可以保護建築物。

耐吉設計營運團隊的專案經理伍頓(Andra Wooton)表示，耐吉團隊對於採用這種下拉式的機制並不感到特別興奮，因為這在設計上並不是最好看的選擇，但耐吉的防損團隊在現場做了一些研究，確定這是保護建築物外觀的最合理的方法。

大費城保護聯盟的斯坦奇(Paul Steinke)則是向耐吉代表建議，他們應該在內部安裝安全格柵，就像在核桃街1701號建築和1700號建築上使用的方式，以確保建築物的完好。

喬丹 費城 核桃

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