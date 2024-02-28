福爾喜護理及康復中心各族裔耆老 歡度龍年新春佳節

福爾喜管理層人員與舞獅隊合影。右1-4為：福爾喜CFO Michael Czermak、華人部主任胡惠霞、總經理Sam Atlas、總部副總裁Dassy。

2月19日下午，福爾喜護理及康復中心（ECHELON Care & Rehabilitation Center）華人 部，在該中心的餐廳舉辦了溫馨熱鬧的農曆龍年新春聯歡會。華人區主任胡惠霞及福爾喜CFO Michael Czermak、 市場部副總裁Dassy、中心總經理Sam Atlas與工作人員一道，用真誠的愛，與不同族裔耆老們分享中華民族新春團聚的節日氛圍，體會中華文化文明友愛的博大情懷。

胡惠霞致辭祝福各界人士新春快樂，龍年健康作陪，萬事順遂。感謝前來參加聯歡會表演的費城 各團體義工們。費城協勝公會元老陳姿、主席潘振泉、黃麗華攜會員，中華公所董事長林興、開心舞隊、歡樂舞隊、富貴舞隊、快樂舞隊等表演了精彩的集體舞，知名京劇 藝術家宋飛鴻表演了京劇書畫聯唱，費城太陽舞獅隊舞獅慶賀，各族裔耆老們興高采烈地觀看節目，領略博大精深的中華文化，溫情洋溢。表演結束後，眾人品嘗到了中心精心準備的中式美食。

胡惠霞介紹，福爾喜中心是派拉蒙護理中心12家分公司中的其中一家，集康復和護理為一體，被聯邦政府醫療保險中心評定為五星級，是一個充滿了溫馨與關愛的地方。以服務老年人為主，是護理、康復、養老、臨終關懷、24小時全職照顧因病失能老人為特色的康養中心。接受退伍軍人醫療福利、聯邦醫療保險 、醫療補助以及等待醫療補助申請等。並為老人提供24小時國語、粵語、越南 語、潮州話及福州話服務，還聘請了華人廚師專門為老人們烹製美味的中式佳餚。同時，還提供中文電視和豐富的文化娛樂活動。