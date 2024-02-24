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新州普林斯頓中校 「龍吟普嘯」賀新春

記者孫影真╱新澤西州報導
充滿吉祥寓意的「鯉魚躍龍門」。(主辦方提供)
充滿吉祥寓意的「鯉魚躍龍門」。(主辦方提供)

新澤西州普林斯頓中文學校日前在Princeton Day School舉辦慶賀農曆新年聯歡會「2024龍吟普嘯賀新春」，近20組過年氣氛濃郁的精采表演與摸彩，師生家長齊聚迎龍年，現場歡樂滾滾。

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、僑務諮詢委員戴松昌、新澤西中文學校協會會長謝嘉文、FASCA海外青年文化大使協會諮詢導師楊文箎、與前校長羅安妮、林淑芬、理事長蘇雅萍出席同慶。

演出節目充滿傳統新年氣氛，有舞龍開場，高年級學生家長舞獅，唱歌學台語班邀貴賓合唱台語民謠「丟丟銅仔」；創意十足，利用水桶及律音管的新年曲目打擊樂，令人耳目一新；以及「鯉魚躍龍門」和「西遊記」小劇場、「遊子吟」和「黃鶴樓」詩歌朗誦、高山青舞蹈、跆拳道、高難度扯鈴等等，近二十組精彩節目包羅萬象，在十年級學生司儀生動活潑的串場下一一演出，充滿過年的熱鬧氣氛。

中場表揚服務滿五年至二十五年的資深教師，抽獎環節包括一年免學費、以及總價近四千元的獎品，讓中獎的家長學生樂開懷，帶來新年的好彩頭。

校長陳怡君表示，中文學習不只是學習語言，文化也是不可或缺的一環，藉由農曆新年慶祝活動，學生得以參與傳統過年儀式，以寓教於樂的方式學習，沉浸在文化豐富的環境中，更能激起學習中文的興趣。

普林斯頓中文學校成立於1970年，每週日下午提供各級實體語言課程和文化活動，如舞獅、國畫、象棋、舞蹈、扯鈴、跆拳道、兒童手工藝、唱遊和唱歌學台語課，歡迎有志學習中文的人士報名參加，查詢網址：www.PCLS.org。

舞龍開場傳統新年氣氛。(主辦方提供)
舞龍開場傳統新年氣氛。(主辦方提供)
西遊記番外篇小劇場。(主辦方提供)
西遊記番外篇小劇場。(主辦方提供)
CSL4利用水桶的新年曲目打擊樂。(主辦方提供)
CSL4利用水桶的新年曲目打擊樂。(主辦方提供)
普林斯頓中文學校「2024龍吟普嘯賀新春」，師生家長齊聚迎龍年，現場歡樂滾滾。(...
普林斯頓中文學校「2024龍吟普嘯賀新春」，師生家長齊聚迎龍年，現場歡樂滾滾。(主辦方提供)

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