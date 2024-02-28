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填問卷抽現代舞詩劇 看蘇東坡的內心世界

紐約訊
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今年3月8日至3月17日期間，中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌“中華風韻”即將推出現代舞詩劇《詩憶東坡》走進美國，在華府、紐約兩地，共安排8場演出。

世界日報特別規劃讀者贈票活動，只要您填上正確的聯繫電子信箱及手機電話，即可參加抽獎。抽獎演出票券為「紐約場」活動3月16日及3月17日下午1點30分場次，預計共抽出18名中獎者。如已確認當天無法參加的讀者，敬請將抽獎機會留給其它參加者，避免抽中不克出席。

《詩憶東坡》Dongpo：Life in Poem彙聚中國內外頂尖製作團隊歷時兩年精心打磨現代舞詩劇，彙聚了多方頂尖藝術家團隊：由沈偉擔任總導演、編舞、編劇、視覺總監、舞美設計、服裝設計、造型設計。這部舞劇呈現出對宋代詩人蘇東坡具體人生和境遇故事的描述，但每位觀眾心中都有自己的蘇東坡。所以本劇在創作時，沈偉主要想講述蘇東坡一生創作幾千首詩詞的內在精神，並跳出具象事件的情感與糾纏。並以深度融合中國戲曲、太極等民族語彙的現代舞為載體，以古琴曲與現代音樂的對話，詩文、書法、繪畫、篆刻等舞臺美術手法的多重視覺效果，來表現出詩人東坡的靈魂、憂思與鄉愁。

這部作品對沒有中國古代歷史背景、沒有讀過蘇東坡詩詞、甚至沒有中文語言背景的觀眾是友好的，因為詩人在一生中的情感濃縮到12首宋代詩詞中，所表達的各種不同情感，更是不分東方西方的，在演出過程中或深或淺能夠感悟並引發思考。本劇總表演長達90分鐘，沒有中場休息。

<詩憶東坡>在3月8日至10日於華盛頓肯尼迪中心歌劇院（The Kennedy Center Opera House），演出共4場，購票請搜：https://bit.ly/dongpo-dc。第二場在紐約演出場地為3月15日至17日止，地點在紐約林肯中心大衛-寇克劇院（Lincoln Center, David H. Koch Theater），購票請搜：https://bit.ly/dongpo-ny。

贈票活動期間從即日起至2月27日止。2月28日世界日報將於世界新聞網的「活動」頁面，公告中獎名單，並當天聯繫中獎者。因票券為有價值演出門票，世界日報活動組需提前聯繫林肯中心保留票券，經未取得聯繫中獎者，將於2月29日下午5點取消中獎資格，敬請各位讀者務必填寫可以聯繫的「電子郵箱」。抽獎網址：https://bit.ly/Dongpo123。

3月16、17日＜詩憶東坡＞線上演出門票抽獎活動，即日參加有機會中獎。中演公司／...
3月16、17日＜詩憶東坡＞線上演出門票抽獎活動，即日參加有機會中獎。中演公司／提供

現代舞 世界日報 世界新聞網

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