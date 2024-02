天納福來合唱團將於3月3日(周日)下午2時,舉辦「龍的傳人」演唱會。(主辦方提供)

天納福來合唱團將於3月3日(周日)下午2時,舉辦「龍的傳人」演唱會,以龍年與西洋情人節為主題,免費入場,歡迎民眾前往聆賞。

演唱曲目有「鄧麗君組曲」、「愛神組曲」等中文歌曲,「Never Enough」、「Fly me to the moon」、葛萊美 得獎作曲家Eric Whitacre的「海豹搖籃曲」等西洋情歌,以及莫札特「聖體頌」、巴赫「G String上的詠歎調」、福瑞的法文歌「讓拉辛之雅歌」等古典曲,以及蔣勳的感人情詩「願」。

時間:3月3日下午2時;地點:Ridgewood Public Library;地址:125 N Maple Ave, Ridgewood, NJ 07450。

天納福來合唱團成立於2007年,指揮張稚、伴奏蔡旭豪,每週五晚上七點,於Tenafly Senior Center練唱,歡迎愛好合唱的朋友們加入,聯絡電郵:[email protected]團長傅家瓊Tia Chu。