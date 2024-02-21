大費城福建同鄉會龍年春節聯歡宴會

福建同鄉會僑領接受費城市長賀函。左2為會長楊道峰，右2為議長倪忠

2月18日晚，大費城 福建同鄉會在南費城華達酒樓舉行農曆新年春節聯歡宴會。中國駐紐約總領館領事趙新星、王程，賓州 州議員傑瑞（Jared Solomon）、費城前市議員歐大衛（David Oh）等各界僑領、中西嘉賓500多人出席。

在雄壯的中美兩國國歌聲中，聯歡會拉開了帷幕。會長楊道鋒表示，大費城福建同鄉會是首個閩籍非盈利社團，創會20多年來，在鄉親們的共同努力下不斷發展壯大。感謝會員們的支持，攜手同心幫助鄉親解決突發事件，向老鄉慷慨解囊，捐款捐物支持抗擊新冠病毒疫情，積極參與民俗文化活動，更為鄉親們在宵禁 法案中遭受的不平等對待而奮力抗爭。在未來的日子裡，會繼續弘揚中華文化，服務鄉親社區，促進中美民間文化交流和各領域的合作，凝聚力量為費城僑胞做出更多貢獻。

趙新星致辭，讚揚同鄉會發揮福建人愛拼才會贏的精神，會務發展紅紅火火。在歷屆會領導的努力下，廣泛團結旅美鄉親，敦睦鄉誼，共謀發展，為促進經濟繁榮、推動中美兩國商貿合作與文化交流做了許多有益的工作。

賓州州長亞裔 顧問陳威代頒發了費城市長賀函。傑瑞、歐大衛、賓州政府衛生平權咨委亞太裔顧問孫一致辭表示了新春祝福，肯定了同鄉會成員為社區所作的貢獻。賓州華人 僑團聯盟執行主席沈丕權、協勝公會元老陳姿贊揚同鄉會人才輩出，愛國愛鄉，在維權及扎根費城為鄉親服務方面取得的成就，得到各界的肯定。旅美華人在各領域均取得了長足的進步，是華人的驕傲。希望繼續貢獻對美國的一份責任，同時，也為中美合作交流不懈努力。

常務副會長郭惠明宣讀了福建省歸國華僑聯合會賀信，讚揚同鄉會積極促進福建與費城在經濟、文化等領域的交流與合作，充分展示了福建僑團的團結拼搏精神和家鄉情懷，期許為福建與費城的友好關係書寫新的輝煌篇章。