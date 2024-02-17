費城教師離職率高 新血短缺

根據賓州州立大學一項新的分析報告，費城教師的離職率相當高。(費城公校臉書)

根據賓州 州立大學一項新的分析報告，費城 教師的離職率相當高，事實上，辭職的教育工作者人數甚至超過地方教師培訓的畢業人數，當前正值全國教師短缺，賓州最近頒發的教師證書數目創下歷史新低。

以下重點摘自賓州州立大學評估與教育政策分析中心的研究「他們去哪了?檢查費城的教師職業道路」，該研究調查2017-18學年至2021-22學年在費城公立或特許學校的教師。

2022年流失最多教師

教師流失率在2022年達到最高水平，13%的費城學區 教師離職，23%特許學校教師離職，離職率高於2018年，當時有16%的特許學校教師和7%的學區教師離職。

儘管研究期間的流失率普遍上升，但特許學校教育工作者的離職率有時幾乎是學區教師的兩倍；特許學校可以聘請未持證書的教師，大多數特許學校員工沒有加入工會。

特許學校通常雇用更多新教師，近74%特許學校教師的經驗不超過10年；而40%的學區教師是10年或10年以上的資深教師。

整體而言，2021-22年有近三分之一的費城教師離職，占28.6%，研究人員稱這一數據「非常高」，大於2020-21年的16.7%，該學年大部分費城學校整年或大部分時期僅進行遠端教學。

大量無經驗教師離職 尤其是特許學校

在全國，教師通常最有可能在職涯前五年離職。但費城地區前五年的離職率甚至讓研究第一作者富勒(Ed Fuller)、張欣然(Xinran Zhang，音譯)也感到驚訝。

富勒和張欣然發現，20%的特許學校教師在第一年就離開該職業，學區教師的這一比率為18%；擔任教職的第五年，學區教師的流失率大幅下降，9%有五年經驗的學區教師離職，但有五年經驗的特許學校教師中則有17%離職。

辭職教師幾乎未從事教職

大多數辭職的特許學校教師完全離開教育界。

2018年，16%離職的特許教師中有13%退出教育界；與此相似的是，大部分學區教師也未繼續留在教育界，在2018年辭職的7%學區教師中，有6%完全離開教職。